Due giorni di balckout programmato per effettuare degli interventi sugli impianti

L’amministrazione comunale di Riccione informa che nelle giornate di martedì 30 maggio e giovedì 1 giugno saranno interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica nelle abitazioni e attività di numerose strade cittadine. In particolare, martedì 30 verrà interrotta l’erogazione per lavori alle cabine secondarie poste in viale Ravenna dalle 8,30 alle 16. Nella giornata di giovedì 1 giugno sarà interrotta la corrente elettrica dalla cabina secondaria di viale Monte Bianco dalle 08,30 alle 16. L’amministrazione comunale ricorda inoltre che, come già comunicato, lunedì 29 verrà interrotta l’erogazione per lavori alle cabine secondarie poste in viale Palestrina (dalle 8,30 alle 12,30) e in viale Cavalcanti (dalle 13,30 alle 16,30). Nella giornata di mercoledì sarà invece interrotta la corrente elettrica dalla cabina secondaria di viale Taggia dalle 08,30 alle 16. Il disservizio è dovuto alla necessità per E-Distribuzione di effettuare degli interventi sugli impianti. “Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata - raccomanda E-Distribuzione -, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”.

Durante i lavori alla cabina di viale Ravenna verranno interessati dai disservizi i seguenti viali: viale Bologna dal 37 al 43, 51, 35a, da 34 a 36, 40, dal 44 al 46 e dal 52 al 54; viale Faenza 1, dal 5 al 7, 7a, dal 2 al 4, dal 8 al 10, 6b; viale Forlì dal 3 al 5, 9, dal 4 al 8, dal 12 al 16, 6a; viale Rimini dal 39 al 41, 45, 32, dal 36 al 40, 44a; viale Ravenna dal 3 al 5, dal 9 al 11, 4, 8, 14, 8x; viale Castrocaro dal 62 al 64, 68; viale Italo Calvino 2, 4b; piazza XX Settembre 14, 18; viale Emilia 80, 86, 80a; viale Cesena 2.

Durante i lavori alla cabina di viale Monte Bianco verranno interessati dai disservizi i seguenti viali: viale Monte Bianco 1, 1a, 1x, dal 16 al 32, 30a; viale Pressanella 20, 20a, 20b; viale Cevedale dal 11 al 13; viale Monte Rosa 15; viale Carpi 30x.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto ci si può rivolgere al Numero Verde 803.500.