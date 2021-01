Due giorni di "zona gialla" ma l'Emilia-Romagna rischia subito l'arancione

Doveva essere il ritorno alla normalità, am all'orizzonte si preannunciano altre restrizioni in vista. L'Emilia-Romagna oggi e domani torna in regime 'giallo', così come previsto dai decreti, ma il vertice del Cts e del ministero della Salute (che di solito si riunisce il venerdì) potrebbe riservare delle sorprese in vista della prossima settimana per quanto riguarda ulteriori restrizioni. Gli ultimi bollettini forniti dalla Regione su dati Ausl vedono sì contagi in calo e percentuale positivi su tamponi in decrescita dopo il picco natalizio, ma l'indice di trasmissione Rt e i dati sui ricoveri e terapie intensive sono dati rispettivamente sopra uno (1,02 a ieri, ndr) e in aumento. Due valori che pesano molto sui 21 indicatori utilizzati per stabilire in quale 'colore' cade una regione per le due settimane a venire, con l'eventuale abbassamento delle soglie Rt. In altre parole da lunedì 11 gennaio l'Emilia-Romagna rischia di ritornare in fascia arancione, con solo i negozi aperti e il divieto di uscire dal proprio comune di residenza.

Intanto, come da decreto governativo, oggi e domani venerdì 8 gennaio, da Piacenza a Rimini sarà zona gialla, ma con l'aggravio che non si potrà uscire dalla regione di residenza. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti (fino alle 18), mentre rimane l'obbligo di una sola visita ad amici e parenti con massimo due persone più i figli minori. Il 9 e 10 gennaio invece sarà zona arancione: possibilità di spostarsi all'interno del proprio comune ma non tra un municipio e l'altro e al di fuori della propria regione, negozi aperti tranne bar e ristoranti (consentito comunque l'asporto e la consegna a domicilio), coprifuoco dalle 22 alle 5, una sola visita consentita al giorno (massimo due ospiti);