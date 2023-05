Due miliardi di aiuti per il post alluvione, nel decreto stop a bollette, mutui e arrivano dei bonus

E' compreso anche il territorio della Provincia di Rimini, dopo i danni patiti in particolare a Riccione e in Valmarecchia e Valconca, all'interno del "decreto alluvione" con cui il governo tenderà una mano alla Romagna flagellata dal maltempo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenta i provvedimenti del governo per l'alluvione in Emilia-Romagna dopo il Consiglio dei ministri, seduta allo stesso tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione.

Stop a bollette e tasse e la cassa integrazione

"Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentando i provvedimenti economici contenuti nel decreto legge con misure per l'emergenza dopo le alluvioni in Emilia Romagna e Marche.

Nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri è prevista anche "la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche un bonus una tantum fino a 3 mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro".

Riguardo i dipendenti pubblici "C'è, per quello che concerne la burocrazia, la sospensione di tutti i termini amministrativi, compresi i concorsi. I dipendenti pubblici delle zone colpite, qualora fossero fisicamente impediti dal lavorare, verranno ugualmente retribuiti".

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha invece previsto il rinvio al 30 settembre 2023 del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio. Il provvedimento riguarderà le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. "Abbiamo deciso di assumere questo provvedimento pienamente consapevoli delle tante difficoltà che stanno affrontando i nostri cittadini e le nostre imprese colpite da maltempo e alluvione - sottolinea l'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano - Come è già avvenuto in precedenza, abbiamo deciso di intervenire facendo slittare il pagamento di una tassa di competenza regionale".

I fondi per scuola, università e cultura

"Per la scuola prevediamo un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica. Per quanto riguarda l'Università c'è un fondo di solidarietà di tre milioni e mezzo", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando dei provvedimenti del governo per scuola e università dopo i problemi dovuti all'alluvione. Per gli studenti costretti a fare didattica a distanza, invece, Meloni ha detto che si sta "lavorando per acquisto di computer da mettere a disposizione degli studenti che dovessero operare con didattica a distanza".

In più, come riferito dalla presidente del Consiglio, il ministro della cultura Sangiuliano ha deciso l'aumento di un euro per i biglietti dei musei, allo scopo di "finanziare il recupero dei danni alle opere d'arte e ai luoghi di cultura danneggiati dall'alluvione".

Dal Ministero degli Esteri 700 milioni di euro per le imprese

"Il ministero degli Affari esteri - ha detto Meloni - ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest - Supporto alla crescita delle imprese italiane nel mondo -, con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro" che riguarda tassi agevolati a fondo perduto.