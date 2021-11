Due nuove Case dell’Acqua per il territorio di Misano Adriatico. Sono pronte per essere installate due nuove strutture che vanno ad aggiungersi a quella già presente nei pressi di Piazza Gramsci. Le nuove Case dell’Acqua saranno installate una a Scacciano, fruibile anche per la vicina frazione di Misano Monte, e una nel piazzale dello Stadio Santamonica, che servirà le frazioni Belvedere, Santamonica e La Cella.

“Avremmo voluto realizzarne una per frazione – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -, ma non sarebbero state sostenibili dal punto di vista economico. Abbiamo quindi optato per realizzarne due, in aggiunta a quella già esistente, in luoghi equidistanti dalle frazioni. La scelta di installarle lungo le strade di scorrimento, al servizio della cittadinanza ma anche delle persone di passaggio, va nella direzione di renderle autonome dal punto di vista finanziario. Al di là dei costi dell’acqua, di cui si fa carico il Comune, le Casine comportano infatti spese per la refrigerazione, la pulizia e l’igienizzazione costante che dovranno essere sostenute dagli incassi”.

Confermata la fornitura di acqua naturale e gasata, refrigerata, al costo di 5 centesimi al litro. “L’acqua erogata è quella della nostra rete idrica – aggiunge Piccioni -, a cui si aggiunge la possibilità di renderla gasata e refrigerata. La nostra acqua di rete è altamente controllata e di grande qualità, che può essere consumata tranquillamente anche per uso domestico, con importanti risparmi dal punto di vista economico e in termini di consumo di plastica”. L’importo complessivo per l’installazione delle Case dell’Acqua ammonta a 50.000 euro, comprensivi della predisposizione della platea e degli allacci e della realizzazione di un punto di illuminazione per la sicurezza e il controllo dell’area.