Due ricercati finiscono nella rete dei controlli della polizia di Stato

I controlli del territorio da parte del personale della Questura di Rimini hanno portato, nella giornata di mercoledì, all'arresto di due ricercati con entrambi che devono scontare delle condanne definitive per una lunga serie di reati. Il primo è stato rintracciato presso il lungomare Tintori dove, dalla spiaggia libera, intorno alle 11.20 erano arrivate diverse segnalazioni per la presenza di stranieri molesti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno identificati i presenti e, tra questi, vi era un tunisino 30enne il cui nome ha fatto scattare l'allerta nel database delle forze dell'ordine. A carico del nordafricano, infatti, vi era un ordine di carcerazione in quanto deve scontare una condanna definitiva di 1 anno e 10 giorni oltre a un'ammenda di 200 euro per reati che vanno dal furto alla violenza privata e alle minacce.

Nel pomeriggio, invece, a finire nella rete è stato un tunisino 39enne rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Anche lui controllato dagli agenti, è emerso che era ricercato per una condanna definitiva di 3 anni, 7 mesi e 28 giorni per i reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale, furto e spaccio di stupefacenti. Entrambi portati negli uffici di piazzale Bornaccini, al termine delle pratiche di rito sono stati trasferiti nel carcere per scontare la pena.