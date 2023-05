Due spacciatori nella rete della Municipale, uno cerca di disfarsi della cocaina gettandola nella borsa di una passante

E' di due spacciatori in manette il bilancio della Squadra di P.g. della Municipale di Rimini che, nel pomeriggio di lunedì, ha controllato la parte sud del lungomare riminese. In particolare, l'attenzione degli agenti si è concentrata nella zona intorno al Bagno 134 dove, nei pressi di un bar, hanno notato due persona confabulare con una di queste che ha allungato un involucro sospetto all'altra. Gli agenti sono entrati in azione bloccando entrambi ed è emerso che si trattava di un albanese 45enne che aveva appena consegnato 2 dosi di cocaina, per un peso totale di 1 grammo, a un italiano. Lo straniero è stato arrestato mentre l'acquirente segnalato in Prefettura come assuntore. Il 45enne è stato processato per direttissima col giudice che ha convalidato il fermo e ha messo a disposizione lo spacciatore dell'Ufficio stranieri della Questura per il rimpatrio.

Mentre le divise stavano procedendo nei confronti dei due, sulla passeggiata stavano arrivando altri due cittadini albanesi uno dei quali alla vista degli agenti ha gettato un portamonete nella borsa di una signora che non si è accorta di quanto stava accadendo. La manovra non è passata inosservata al personale della Locale che ha fermato gli stranieri e la signora ancora inconsapevole di essere stata usata per disfarsi della droga. Nel portamonete, infatti, sono state recuperate 24 dosi di cocaina che sono valse le manette a un 41enne.

