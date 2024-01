Stanno cedendo le radici, due storici pini di viale Dante dovranno essere abbattuti

È previsto per mercoledì, 17 gennaio, l’intervento da parte di Geat per l’abbattimento di due pini in viale Dante interessati dal cedimento dell’apparato radicale. Geat è intervenuta tempestivamente martedì mattina in seguito ad una segnalazione per eseguire il sopralluogo sui due pini all’altezza del civico 67 di viale Dante verificandone l’effettivo cedimento. I due pini erano già sottoposti a verifiche e controlli da parte dell’agronomo incaricato per i quali era comunque stato previsto l’inevitabile abbattimento.