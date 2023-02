Due storie d'amore lunghe 70 anni, nel giorno di San Valentino festeggiano le "Nozze di Titanio”

Non una, ma addirittura due “Nozze di Titanio” lo stesso giorno nel comune di Verucchio: è stato proprio un San Valentino da Guinness dei primati quello del 14 febbraio. Festeggiano 70 anni di matrimonio Biagio Mambelli e Pia Mascella, lui nato a Ponte Baffoni il 27 dicembre 1929 e lei a Maiolo il 22 ottobre 1931, ma da anni residenti a Villa Verucchio. I coniugi inossidabili si sono sposati nella chiesa di Torricella, a Novafeltria, il 14 febbraio 1953 e dopo essersi trasferiti con la famiglia da Ponte Baffoni a Pesaro, poi a Roma e a Rimini, sono arrivati a Villa Verucchio per il lavoro di Biagio, muratore, dove vivono e dove hanno celebrato il loro 70° anniversario di matrimonio con una bella torta in famiglia. Pia e Biagio hanno avuto quattro figli, un maschio e tre femmine, e oggi possono contare anche sull’affetto dei loro sette nipoti e cinque bisnipoti.

Stesso record per l’84enne verucchiese Francesco Bertozzi e per la moglie Giovanna Minguzzi. Un evento più unico che raro che celebreranno domenica prossima con il “frutto” della loro lunga storia d’amore: i due figli, i dieci nipoti, nuore e generi. I parenti più stretti. “Il babbo è nato e cresciuto a Verucchio, poi la famiglia si è dovuta trasferire a Ravenna in cerca di lavoro perché là servivano braccianti. Mamma e papà sono tornati però a vivere vicino a casa, oggi stanno a Rimini in zona Palacongressi, ma le radici sono nella nostra Valmarecchia e domenica rinnoveranno la promessa di matrimonio al Convento dei Frati Minori di Villa Verucchio e poi andremo tutti a pranzo al Croin” rivela il figlio Roberto sui canali social del Comune di Verucchio.