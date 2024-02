"Duello" per costruire il parcheggio Tripoli, ricorso al Consiglio di Stato. Incertezza sul via dei lavori

Una disputa che si trascinerà fino al Consiglio di Stato. Con il Comune di Rimini che ha già deliberato la resistenza in giudizio e la nomina legale, affidando l'incarico all'avvocato Alessandro Lolli di Bologna. Prosegue la “battaglia” su chi dovrà costruire il parcheggio Tripoli, in piazza Marvelli, un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio del Parco del Mare di Rimini sud di 320 nuovi posti auto interrati. Dopo che il Tar di Bologna ha accolto il ricorso dell'impresa che era arrivata seconda nel bando, l'impresa giunta prima nella graduatoria ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che di fatto la estromette dal cantiere.

L’azione legale ora rischia di allungare ulteriormente i tempi per l’apertura e lo sviluppo del cantiere. Lo scorso dicembre l’amministrazione aveva ipotizzato per questo mese (febbraio) l’avvio del cantiere, dopo che da ottobre si era provveduto a fare alcuni interventi e analisi geologiche propedeutiche alla partenza dei lavori. Se sarà concessa la sospensiva, a seguito del ricorso presentato al Consiglio di Stato, sarà necessario attendere altri 60 giorni per il merito. In caso contrario si potrà procedere con l’avvio dei lavori da parte della seconda classificata.