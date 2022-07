Il sindaco di Riccione sconvolta: "Un brutto risveglio per me e per la città"

Si è subito precipitata alla stazione ferroviaria di Riccione Daniela Angelini, prima cittadina della Perla Verde, appena venuta a conoscenza del dramma che si è consumato sui binari dello scalo dove sono decedute due giovani ragazze che stavano attraversando la linea. La tragedia si è consumata alle 7 e, oltre alle due vittime ancora da identificare, ha provocato lo stop della tratta adriatica con centinaia di passeggeri rimasti bloccati e i treni che hanno riportato oltre 120 minuti di ritardi. "Un brutto risveglio per me e per la città sia come sindaco che soprattutto come mamma - ha dichiarato la Angelini. - Una tremenda disgrazie che ha visto coinvolte due giovani donne, al momento sono in corso le indagini perché l'identità dei due corpi non è stata ancora accertata. Sono nei panni di quei genitori che con ansia stanno aspettando i figli che ancora non sono rientrati. Speriamo di poterle identificare le vittime per dover dare la brutta notizia ai famigliari e, allo stesso tempo, liberare dall'ansia le altre. E' triste dirlo ma è così".