Durante i lavori alla rete del gas emergono reperti dell'antica Santarcangelo

I lavori alla rete del gas nel centro di Santarcangelo sono ripresi in via Verdi, dove proseguono anche i rilievi dagli archeologi sui reperti rinvenuti già prima di Ferragosto. Per consentire la prosecuzione dell’intervento, attuato sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, otto banchi del mercato settimanale del venerdì saranno spostati in via Garibaldi.

Dopo i ritrovamenti riferibili all’antica via Emilia venuti alla luce in via Ludovico Marini, dai sondaggi in via Verdi continuano infatti a emergere parti delle fondamenta e del chiostro della chiesa di San Francesco (secolo XIV), demolita a fine Ottocento per far posto alla scuola Pascucci dopo essere stata impiegata per un periodo come stabilimento per la produzione di pipe. Nelle settimane necessarie agli scavi, i sei banchi di via Verdi e due di piazza Marini torneranno dunque in via Garibaldi, che resterà chiusa al traffico, per almeno tre venerdì (27 agosto, 3 e 10 settembre).