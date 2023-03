Durante il controllo della clientela di un bar spunta un ricercato

Un controllo avventori, effettuato nella giornata di giovedì dal personale della Questura di Rimini in un bar di Bellariva, ha permesso di catturare un cittadino tunisino sul quale pendeva un mandato di arresto. Al momento di identificare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, la banca dati delle forze dell'ordine ha mandato un segnale d'allarme in quanto si trattava di un ricercato. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini per essere sicuri della sua identità, al termine delle pratiche di rito è risultato che il nordafricano era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di stupefacenti emessa lo scorso novembre dal Tribunale di Modena. Per l'uomo, quindi, è scattato il trasferimento presso il carcere dei "Casetti".