E' agli arresti domiciliari a Riccione, a tradirlo la "nostalgia" di Napoli: arrestato dai Carabinieri

Avrà pensato di passare una giornata diversa o perché no di andare a vedere le tante bellezze che la città di Napoli in questo periodo dell’anno offre ai tanti turisti che stanno inondando le strade del centro durante il ponte dell’Immacolata. Lui è originario di Napoli e probabilmente la nostalgia ha avuto il sopravvento. Fatto sta che l’uomo, si tratta di un 51enne già noto alle forze dell’ordine, è residente a Riccione e lì dovrebbe restare visto che è sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel tardo pomeriggio quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno fermato l’uomo in via Germi, non molto distante dalle vele di cemento note in tutto il mondo. Il 51enne ha tentato di eludere il controllo fornendo delle false generalità ma questo non ha impedito ai militari di approfondire gli accertamenti scoprendo la verità. L'uomo è stato arrestato, si trova ora in carcere, dovrà rispondere di evasione e di false dichiarazioni sull’identità.