E' ancora allarme smog, i veicoli diesel Euro4 restano fermi e limitazioni al riscaldamento

A seguito del bollettino Arpae di mercoledì (26 gennaio) individuato quale giorno di controllo, si è evidenziata una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10. Per questo motivo, come previsto dalle normative regionali, sul territorio provinciale proseguono anche per i prossimi giorni e fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 28 gennaio), una serie di misure emergenziali.

Tra le più importanti ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4; obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19 gradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali); divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artifici).

Con il prossimo bollettino, previsto per il 28 gennaio, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure.