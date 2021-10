E' riminese l’unico birrificio dell’Emilia-Romagna a vincere il premio "Cerevisia 2021"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

La scorsa settimana si è tenuto a Perugia il Banco d’Assaggio per decretare le migliori birre italiane per il premio Cerevisia 2021. 20 sono state le eccellenze birrarie italiane premiate a Perugia e solo una di queste proviene dall’Emilia Romagna. Parliamo del birrificio Birra Amarcord, birrificio familiare indipendente che nasce a Rimini nel 1997 da un territorio e in un territorio: la Romagna. Il legame con questa terra è il leitmotiv del birrificio fin dalle sue origini, insieme all’attenzione alle materie prime ed all’ecologia, tanto che oggi la produzione delle sue birre è ad impatto ambientale zero. Birra Amarcord è anche “una storia di famiglia”: ad oggi il Birrificio è portato avanti dalla seconda generazione di Bagli: Andrea ed Elena, fratello e sorella.

Birra Amarcord ha portato a casa il primo premio Cerevisia 2021 nella categoria Centro Italia con la sua birra Bad Brewer American Lager, una birra a bassa fermentazione non filtrata, piacevolmente dissetante e profumata, fortemente connessa con la sua terra, la Romagna, poiché creata con un’elevata quantità di luppolo in fiore romagnolo, coltivato nelle campagne ravennate dalla Cooperativa Luppoli Italiani.