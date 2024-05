E-Distribuzione annuncia una serie di blackout per i lavori di potenziamento della centralina elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che nell’ambito dei lavori in corso per la riqualificazione dei Giardini De Amicis nel comune di Cattolica, mercoledì 15 maggio effettuerà un importante intervento di rinnovamento tecnologico della cabina elettrica situata in prossimità del cantiere come richiesto dall’Amministrazione comunale. In particolare i tecnici dell’azienda elettrica procederanno allo spostamento di alcuni linee di bassa tensione e, al contempo, provvederanno al potenziamento degli impianti che saranno dotati delle migliori innovazioni tecnologiche.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 15 maggio dalle ore 08:45 alle ore 16:30. Tutti i clienti sono stati informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessate ai lavori: Via Battisti, Viale Carducci, Via Corridoni, Via Curiel, Viale Dante, Piazzale De Amicis, Viale Fiume, Lungomare Rasi Spinelli.