E' il primo locale a fregiarsi del titolo di "Bottega storica" di Coriano

Il Comune di Coriano ha istituito il suo Albo dei Mercati e delle Botteghe Storiche e dopo aver iscritto alla riga numero 1 il Mercato settimanale del lunedì, oggi festeggia il primo locale a potersi fregiare di questo importante riconoscimento. La Pizz’Osteria Da Mazza a Cerasolo di Coriano con l’iscrizione all’Albo e la consegna della speciale targa multimediale, entra a fare parte anche del progetto di Confcommercio della provincia di Rimini per la valorizzazione delle attività che hanno fatto la storia del territorio. A consegnare la targa alla famiglia Mazza il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini e l’assessore al Turismo e Promozione del Territorio, Anna Pazzaglia insieme ad Alfredo Rastelli, presidente della delegazione territoriale Riccione-Misano-Coriano di Confcommercio provinciale.

Dina e il marito Ubaldo hanno inaugurato il locale l’8 aprile del 1963 nella stessa sede in cui si trova oggi, a Cerasolo di Coriano. Allora non era un negozietto di alimentari a cui si è aggiunto subito dopo un piccolo bar. Nel 1986 la famiglia Mazza decise di dare una svolta all’attività, chiudendo la licenza di commercio alimentare per aprire quella di ristorantino. Questo cambiamento richiamò tutti i figli a lavorare all’attività di famiglia: insieme ai genitori anche Fabio, Marco e Patrizia, che già gestiva da qualche anno l’edicola annessa. Nel 1990 Da Mazza divenne a tutti gli effetti osteria e pizzeria. E sulla Strada Consolare per San Marino ce n’era davvero bisogno: per tanti anni infatti è stato l’unico locale sulla strada a dare da mangiare a residenti, lavoratori e ai tanti turisti che dalla Riviera salivano in visita a San Marino. Oggi lavora qui anche la terza generazione della famiglia, con i figli di Fabio, Elisabetta e Manuel, a guidare uno staff giovane e preparato sotto gli occhi attenti di nonno Ubaldo che a 96 anni non fa mancare i suoi consigli.

“Siamo davvero molto felici per questo riconoscimento – dice Marco a nome della famiglia Mazza – che riconosce il grande lavoro e la passione che mettiamo nel portare avanti il locale. Diventare Bottega Storica è una soddisfazione per tutti noi, che ci ripaga anche dei momenti difficili, in cui non è stato facile tenere duro, ma che abbiamo superato grazie all’unità della famiglia. Così abbiamo sempre trovato nuovi spunti per reinventarci, cercando di proporre novità di qualità, senza mai dimenticare da dove veniamo. Passione e impegno ci hanno sempre contraddistinto, a cominciare dai nostri genitori che hanno avviato e portato avanti per tanti anni l’attività e che dobbiamo ringraziare”.

“La prima bottega storica iscritta all’Albo comunale dei Mercati e delle Botteghe storiche che abbiamo istituito con entusiasmo lo scorso anno per valorizzare le attività - afferma il sindaco Ugolini - non poteva che essere Pizz’Osteria Da Mazza di Cerasolo. Un luogo che rispecchia appieno la storia di una famiglia che nel tempo ha portato avanti una ristorazione di qualità mantenendo ben salde le ricette della tradizione culinaria romagnola. Siamo particolarmente soddisfatti di questo riconoscimento rivolto a tutta la famiglia, a partire dal capostipite Ubaldo, ancor oggi sempre presente tra i tavoli della clientela a dimostrazione dell’attaccamento e dell’amore per il proprio lavoro. L’iscrizione all’albo rappresenta un riconoscimento di eccellenza, attaccamento e orgoglio al proprio al proprio territorio ”.

Alfredo Rastelli, presidente della delegazione di Confcommercio Riccione-Misano-Coriano: “Abbiamo sempre creduto nell’importanza della qualità e dei valori di identità del territorio rappresentati dalle Botteghe Storiche e tenevamo molto che anche Coriano istituisse l’Albo delle sue Botteghe lavorando insieme per questo obiettivo. Avere tra i nostri associati il primo locale ammesso è per noi un vanto, come e a maggior ragione deve esserlo per tutta la famiglia Mazza che lo gestisce da tre generazioni il potersi fregiare di questo importante riconoscimento. Ospitalità, ambiente familiare, buon cibo e tradizione, ma anche un’ampia proposta di piatti per celiaci per cui dal 2010 il ristorante è accreditato presso l’AIC, l’Associazione Italiana Celiachia, che lo certifica come eccellenza anche per questo tipo di clientela in tutto il territorio”.