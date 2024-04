È stata ritrovata in Croazia e sta bene Melissa Neri, la 24enne che vive a Santarcangelo, di cui non si avevano più notizie da martedì sera. La giovane, madre di una bimba di 4 anni, è stata rintracciata a Zagabria. Era stata lei stessa a dire alla madre, sabato 20 aprile, di essere andata lì per una vacanza. Ma dalla sera del 23 nessuno aveva avuto più sue notizie. "Era in uno stato confusionale, ma per fortuna non è ferita. E ora la riportiamo a casa" ha raccontato la mamma della ragazza partita alla volta del Paese straniero per cercare la figlia che ha aggiunto come la 24enne stia bene e che si stia riattivando per portarla a casa.