E' ufficiale, il Lettimi promosso a istituto di Alta formazione artistica e musicale

Dopo l'ufficialità della nascita del liceo musicale, un'altra buona notizia per la formazione musicale sul territorio della Provincia di Rimini. “La statizzazione dell’Istituto superiore di studi musicali Lettimi – annuncia l’amministrazione comunale di Rimini – pur in attesa degli ultimi passaggi amministrativi del suo iter è oggi, sostanzialmente, una certezza. Aspettiamo solo il decreto ministeriale, ma lo stesso ministero dell’Università e della Ricerca ci ha comunicato ufficialmente l’esito positivo dell’indagine valutativa delle istanze di statizzazione da parte dell’apposita commissione. Decisivo, nel soddisfacimento dei requisiti previsti come criteri di valutazione, sono stati l’adeguatezza degli immobili, degli spazi e delle aule".

Aggiunge la nota dell'amministrazione: "Gli storici, ampi e funzionali spazi di palazzo Agostiniani, da sempre un simbolo nella città ricollegabile all’istituto Lettimi, sono stati dunque considerati come un importante fattore di qualità e potenziale sviluppo nell’offerta formativa musicale. La valutazione ha poi riguardato le dotazioni strumentali, la sostenibilità economico finanziaria, la dimensione della domanda di formazione, e gli obiettivi a livello di collaborazione con altre istituzioni. Un ulteriore e importante passaggio verso lo sviluppo della filiera musicale cittadina, di cui attendiamo ora solo gli ultimi passaggi amministrativi”.