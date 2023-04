Eccidio di Fragheto, Petitti: "Dovere morale ricordare persone grazie al cui sacrificio oggi viviamo in democrazia"

La presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti ha partecipato questa mattina alla commemorazione dell’eccidio di Fragheto, frazione del comune di Casteldelci, dove il 7 aprile 1944 vennero trucidati dai nazifascisti 30 abitanti, per la maggior parte anziani, donne e bambini, e 15 partigiani catturati nel corso degli scontri con la brigata Garibaldi Romagnola. Alla cerimonia era presente anche Fabiano Tonielli, sindaco di Casteldelci.

"È nostro dovere quello di ricordare fatti drammatici e atroci come quello accaduto a Fragheto esattamente 79 anni fa – commenta Petitti –. Abbiamo il dovere morale di ricordare quelle persone, perché anche grazie al loro sacrificio oggi possiamo dire di vivere in democrazia e in libertà. Fatti che vanno ricordati usando le parole giuste e senza omissioni di sorta che minacciano la storia. Attività come quelle promosse dall’associazione Il Borgo della Pace volte a tenere viva la memoria sono più che mai necessarie. È quello che serve oggi. Anzi soprattutto oggi, nel vedere ciò che sta accadendo in Ucraina, alle porte dell’Europa, vicino a noi. Cose che nel 2023 non avremmo mai più pensato di poter vedere nel continente che nell’ultimo secolo è stato già teatro di due conflitti mondiali".

Petitti ha quindi ribadito l’impegno della Regione per la conservazione della memoria: "L’Assemblea legislativa contribuisce alle iniziative sulla Storia e la Memoria del Novecento con diverse attività e progetti che coinvolgono scuole, enti locali, associazioni e organizzazioni del territorio. L’obiettivo è di sviluppare una maggiore consapevolezza sui diritti di cittadinanza e contribuire allo sviluppo di forme, strumenti e processi di democrazia partecipativa, di cittadinanza attiva e di cultura europea".