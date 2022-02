Dal nuoto alla vela, ecco gli eventi e i progetti sportivi che attingono al tesoretto di 150mila euro

Dalla Regione Emilia Romagna in arrivo importanti fondi a sostegno dello sport nella Provincia di Rimini. Complessivamente sono in arrivo su scala regionale 2,4 milioni di euro che permettono di sostenere 201 iniziative di promozione sportiva. Per quanto riguarda le manifestazioni ed eventi sportivi 11 realtà riminesi accedono ai contributi per 151.849 euro. Si tratta nel dettaglio: Polisportiva Comunale Riccione (10° trofeo nuoto) 14.050 euro, Riccione Beach Arena (Midsummer sport) 10.339, Aics comitato provinciale (memoria Giuseppe Filippini) 15.000, Rimini Rugby (rugby in piazza) 14.460, Kiklos Rimini (Kiklos is back) 15.000, Uisp Rimini (Esportiamoci finalmente) 9.000, Fisiokinetic (The kickboxer) 15.000, Yacht Club Rimini (Finali Nazionali campionato di vela) 15.000, Euro Bike (granfondo Misano) 14.000. Vengono poi finanziati due ulteriori progetti sportivi: Salvamento nuoto Rimini (Sportissimo) 15.000, Kiklos Rimini (Kiklos Moving) 15.000.

“Continuiamo il nostro impegno a sostegno dello sport, a fianco degli enti pubblici, oltre che delle tantissime associazioni sportive che operano in Emilia-Romagna, grazie alla passione di tanti volontari. Lo sport è salute e benessere psicofisico, è passione e agonismo. Ma è anche una straordinaria opportunità di inclusione sociale e per i più giovani una palestra di vita, grazie alla quale imparare i valori del rispetto dell’avversario e del sacrificio - sottolinea il presidente Stefano Bonaccini -. Un impegno da parte della Regione che non è venuto meno in questi due anni, durante i quali abbiamo cercato di aiutare in modo concreto un settore che è stato tra i più colpiti dalla pandemia. Ora che possiamo guardare con più fiducia al futuro, lo sport può essere una preziosa occasione per ripartire, oltre che di sviluppo e promozione del territorio”.