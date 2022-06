Ecco la nuova giunta di Coriano. Nel segno della continuità, Domenica Spinelli resta vicesindaco

Coriano ha la nuova giunta. E Domenica Spinelli resta nel ruolo di vicesindaco, dopo 10 anni da prima cittadina. All'insegna della massima continuità. Nella mattinata di giovedì (23 giugno) sono stati firmati i decreti dal Sindaco Gianluca Ugolini. Giunta già operativa da subito, un mix tra esperienza, capacità e competenze. A Domenica Spinelli oltre al ruolo di vicesindaco vanno le deleghe Politiche Nazionali, comunicazioni istituzionali, attuazione del programma, urbanistica, commercio, politiche del lavoro, pari opportunità. A Roberto Bianchi: lavori pubblici, viabilità, cimiteri. A Paolo Ottogalli: politiche sociali, scuola, protezione civile. A Anna Pazzaglia: ambiente, turismo, promozione del territorio. A Anna Pecci: sport, edilizia scolastica, Pnrr.

"Ho scelto insieme a tutta la squadra la composizione della giunta e l'attribuzione delle deleghe a tutti i consiglieri. – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini - Unico obiettivo è lavorare con esperienza e capacità nell'interesse della città. Un sindaco ha bisogno di una squadra operativa per rispondere alle numerose richieste dei cittadini. Sono soddisfatto per il clima tra tutti i consiglieri che sono entusiasti per le sfide da portare avanti e anche da chi non è arrivato in consiglio comunale è stata rimarcata la volontà di collaborare e partecipare attivamente all’attività amministrativa nello spirito di squadra che per noi è un must. Ritengo che i cittadini mi abbiano scelto come Sindaco nel segno della continuità, e questa intendo perseguire con sempre maggior slancio".