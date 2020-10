Ecomondo e Key Energy vanno on-line per "il più grande evento digitale green"

L'ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri ha sospeso convegni, congressi e fiere di qualunque genere. Cos' Italian Exhibition Group si trova obbligata, "suo malgrado e per evidenti cause di forza maggiore", a rimodulare Ecomondo e Key Energy, in calendario dal 3 al 6 novembre prossimi con la presenza di 650 aziende. Creando quindi "il più grande appuntamento digitale per il mondo green", esteso a due settimane, dal 3 al 15 novembre 2020, per una digital double green week. I due saloni di dedicati all'economia circolare e alle energie rinnovabili ed efficienza energetica si trasferiranno totalmente sulla piattaforma digitale già predisposta e tempestivamente riarticolata, coinvolgendo online l'intera community di riferimento e alimentando il networking tra tutte le filiere con una vetrina di contenuti e innovazioni sui siti ecomondo.it e keyenergy.it. Coinvolti on line anche i media: sono 140 i giornalisti che a ieri si erano accreditati per partecipare alle due fiere, dei quali 35 dall'estero. La piattaforma di Ieg "garantirà lo svolgimento di una fiera digitale nella sua totalità", e comprenderà i profili aziendali completi degli espositori con i loro prodotti, servizi e innovazioni, tutti i convegni, workshop ed eventi già fissati in calendario, oltre ad assicurare gli incontri e gli appuntamenti tra espositori e buyer nazionali e internazionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.