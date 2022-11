Grazie a Ecomondo "pienino" d'autunno negli hotel, in 350 strutture camere tutte esaurite

Dopo il ponte di Ognissanti, arriva un’altra settimana all’insegna delle grandi presenze per gli alberghi di Rimini con 350 hotel aperti e tutti sold out grazie alla quattro giorni di Ecomondo che si apre martedì, 8 novembre, alla Fiera di Rimini e che si svolge in contemporanea con Key Energy, la manifestazione dedicata alle energie rinnovabili e con gli Stati Generali della Green Economy (8-9 novembre), giunti all’undicesima edizione.

I telefoni degli alberghi e degli uffici informazioni turistiche Iat sono caldi, ma ad oggi non si trova più una camera libera a Rimini nei 280 alberghi annuali aperti a cui si sono aggiunti diversi alberghi che hanno deciso di riaprire in via straordinaria viste le richieste altissime.

Dopo Ecomondo e un mese di novembre punteggiato da importanti meeting al Palacongressi (come Dog Business Revolution Live 12-13 novembre, l’evento organizzato dal Centro Studi Erickson 18 e 19 novembre, il Forum Serramenti…), anche il mese di dicembre si aprirà con dieci giorni all’insegna del tutto esaurito a Rimini fra mondiali di Danza Sportiva alla Fiera di Rimini, il ritorno di Rinnovamento nello spirito per il ponte dell’Immacolata e il raduno degli universitari di Comunione e Liberazione.