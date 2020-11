Edifici pubblici, scuole e palestre: due milioni per 55 interventi

Sono cinquantacinque, complessivamente, gli interventi di edilizia pubblica attivi a Rimini, per un totale di quasi 2 milioni di euro di investimenti. Un programma vasto e variegato di lavori, in esecuzione o in fase di avvio, che riguarda scuole, musei, edifici pubblici e di quartiere, palestre, impianti sportivi.

Buona parte delle risorse impiegate riguardano l'edilizia scolastica. Si va dal Piano Covid-19 nelle scuole (che tocca tutti gli 8 Istituti comprensivi e istituzioni scolastiche di Rimini), all’ammodernamento delle palestre fino ad interventi di adeguamento e rifacimento in singole scuole. Fa parte di questo programma anche la sistemazione degli spazi di via del Pino per il trasferimento del CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti),

Nel programma di interventi è inserita anche l’impiantistica sportiva, dallo stadio del baseball (campo e recinzioni) al Palasport (riqualificazione spazi e spogliatoi, efficientamento energetico), dalla casa del volley (ripristino pavimentazione) ai pattinodromi di via Lagomaggio e di Viserba.

Altri lavori riguardano o riguarderanno a breve tanti edifici pubblici, da quelli di quartiere a quelli comunali (torre dell’orologio, varie sedi comunali, cimiteri civici) e sedi culturali, dal teatro Galli alla rocca Malatestiana, dal museo civico alla Domus del Chirurgo, fino al liceo musicale Lettimi.