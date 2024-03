Andrea Pracucci nuovo segretario generale di Fillea Cgil Rimini, con 1674 iscritti tra edili e falegnami

L’Assemblea generale Fillea Cgil Rimini, riunitasi oggi 21 marzo, ha eletto il suo nuovo Segretario generale. Andrea Pracucci – 42 anni - già componente di segreteria FILLEA dal 2019, aveva precedentemente maturato anche una lunga esperienza come delegato sindacale nel settore della vigilanza privata.

Andrea Pracucci, nella sua relazione davanti all’Assemblea generale, ha tracciato l’agenda della categoria degli edili e dei falegnami della provincia di Rimini per i prossimi mesi.

Innanzitutto sarà proseguito l’impegno della categoria per quanto riguarda le politiche per la legalità ed a contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’edilizia, mettendo a regime i numerosi protocolli sottoscritti ed ampliando le iniziative volte a qualificare il lavoro negli appalti.

Tra gli altri obbiettivi enunciati nella relazione di Andrea Pracucci vi è il miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno dell’industria del legno, anche con azioni volte a limitare la frammentazione dei processi causata dagli appalti.

Infine, per quanto attiene ai temi territoriali, l’impegno della Fillea sarà in prima linea per sostenere l’urgente riqualificazione energetica ed antisismica del patrimonio edilizio pubblico e privato in provincia di Rimini.

La Segreteria

Su proposta del neo Segretario generale Andrea Pracucci è stata eletta anche la Segreteria provinciale della categoria. Ne fanno parte, oltre al Segretario generale: Alessandro Bianchi, Giuseppe Giacomini (delegato sindacale Marinelli) e Ivan Moretti (delegato sindacale Ferretti group).

Dopo gli interventi della Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco e del Segretario generale Fillea Emilia-Romagna Giuseppe Ledda, le conclusioni dell’Assemblea Generale sono state affidate al Segretario nazionale Fillea Cgil Maurizio Maurizzi.

Al Segretario generale uscente Renzo Crociati, che ha retto la categoria dal 2019 ed è ora Segretario confederale Cgil Rimini, è andata la gratitudine di tutta la Fillea.