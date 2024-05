Edilizia dei luoghi di culto: al via la gara del cimitero di San Lorenzo in Correggiano e per alcuni lavori al Monumentale

Prosegue la pianificazione delle riqualificazioni previste per il 2024 nei luoghi di culto dei quartieri esterni alla città e nel Cimitero Civico Monumentale. Una programmazione, in parte conclusa e in parte in corso, che sta avanzando nelle diverse fasi di cantiere, oppure di progettazione e assegnazione delle gare d’appalto.



Cimitero di San Lorenzo in Correggiano

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta nei mesi scorsi, in questi giorni sono stati approvati anche gli atti per la gara relativa al Cimitero di San Lorenzo in Correggiano. Un importante lavoro di riqualificazione che rientra nel piano delle manutenzioni dei luoghi di culto situati nei quartieri a monte della statale 16. Le opere oggetto di questo appalto, stimate per un importo complessivo di oltre 470 mila euro, consistono prevalentemente nel restauro e nel consolidamento del cimitero situato in Via San Lorenzo in Correggiano, località Gaiofana, in prossimità del pendio collinare. Una riqualificazione necessaria per alcuni fenomeni di instabilità, oggetto di studi geologici e monitoraggi, che hanno probabilmente determinato dei cedimenti in alcuni corpi di fabbrica, con conseguenti fessurazioni dei muri perimetrali. In particolare, i manufatti oggetto di questo intervento saranno il muro di cinta, i colombari lato est e la cappella cimiteriale. Un progetto realizzato unitamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in quanto luogo di culto tutelato. Già conclusi invece altri tipi di lavori, eseguiti sempre in questo cimitero, che facevano parte di un altro intervento di manutenzione e restauro.



Cimitero Civico Monumentale

Nel Cimitero Civico la riqualificazione sta avanzando su un doppio fronte. Il primo è quello riferito alla gara d’appalto in dirittura d’arrivo per gli interventi finalizzati al miglioramento funzionale e all’adeguamento normativo. Opere previste per un investimento complessivo di 200 mila euro, che comprendono la sistemazione dei parapetti delle palazzine. Altro fronte di opere previste nel Cimitero Civico Monumentale è invece quello che riguarda il restauro della cappellina di Ponente, che sarà affidato ad Anthea per un costo di circa 100 mila euro.



Cimitero di Corpolò

Sono in corso i lavori relativi al Cimitero di Corpolò, un progetto affidato ad Anthea per un costo complessivo di 55 mila euro, che riguarda il consolidamento delle mura di cinta e l’impermeabilizzazione delle coperture, la sostituzione di coppi degradati. Una riqualificazione che comprende anche il rifacimento dell’intonaco e la tinteggiatura delle facciate dei colombari, oltre agli impianti elettrici e ai vialetti interni.



Cimitero di San Vito

Stesso discorso vale per il Cimitero di San Vito (costo complessivo di 45 mila euro affidato ad Anthea), dove si sta eseguendo il rifacimento del manto di copertura, il ripristino delle pavimentazioni sconnesse e il restauro delle facciate dei colombari, cui si aggiunge anche la sistemazione dei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche.



Cimitero di San Martino Montelabbate

Lavori in corso anche per il Cimitero di San Martino Montelabbate, dove per un costo stimato intorno ai 175 mila euro, Anthea si sta impegnando a ripristinare gli elementi architettonici ammalorati della parte storica del cimitero. Oltre a eliminare le barriere architettoniche con la realizzazione di una rampa di accesso a un corpo loculi. I lavori riguardano anche la ristrutturazione delle facciate dei colombari, il restauro dei cornicioni, il rifacimento del vialetto centrale e altre opere di manutenzione diffuse e necessarie.



Cimitero di Santa Aquilina

Conclusi i lavori al Cimitero di Santa Aquilina dove Anthea ha eseguito alcune opere di adeguamento strutturale ai colombari e la sistemazione delle mura di cinta. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 140 mila euro.

Altre opere e riqualificazioni sono programmate anche per il 2025, che vedrà un intenso susseguirsi di cantieri nei luoghi di culto della città. Diversi interventi di manutenzione straordinaria, dal valore complessivo di 100.000 euro, sono previsti infatti nei Cimiteri di San Lorenzo in Monte e Santa Maria in Cerreto. Stesso investimento anche per il Cimitero Civico, dove si proseguirà con la riqualificazione dei fabbricati in cemento armato dei settori nord e ovest. La pianificazione proseguirà anche l’anno successivo (2026), quando saranno programmati interventi di manutenzione straordinaria nei Cimiteri di Casalecchio, San Martino in Venti e Santa Giustina e per il Cimitero Civico, dove si vuole continuare con la messa in sicurezza dei fabbricati in cemento armato “a pettine” e il rifacimento di ulteriori parapetti.