Nuova vita per palazzo Lettimi, sarà ristrutturato e diventerà sede dell’Agenzia delle Dogane

La giunta comunale ha formalizzato l’avvio del percorso di collaborazione con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per la riqualificazione di due immobili di pregio del patrimonio comunale: il Palazzo Lettimi e la Palazzina Roma. Attraverso una dichiarazione di intenti che sarà sottoscritta dalle due parti si è infatti individuato il Palazzo Lettimi come nuova sede istituzionale dell’Agenzia delle Dogane, oltre ad ospitare attività di carattere formativo e culturale con il possibile coinvolgimento del Polo di Rimini dell’Università di Bologna. Il terzo piano della Palazzina Roma sarà invece la sede temporanea dell’Adm, utilizzata per il periodo necessario a completare gli importanti interventi di recupero e restauro del cinquecentesco palazzo di via Tempio Malatestiano, la cui progettazione e realizzazione sarà a carico dell’Agenzia, in relazione con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Con questo accordo di collaborazione si pongono quindi le basi per completare il percorso di valorizzazione e riqualificazione che ha interessato il centro storico di Rimini, dando nuova vita e nuove funzioni al palazzo cinquecentesco, da anni in stato di abbandono. Il recupero filologico dell’immobile è da tempo uno degli obiettivi dell’Amministrazione, che recentemente aveva registrato l’interessamento da parte dell’Università di Bologna per la realizzazione a Palazzo Lettimi di un complesso integrato di alloggi e servizi allo studio. Progetto a cui però non si è potuto dare seguito a fronte del parere non favorevole del Ministero per i Beni e le attività culturali. L'amministrazione ha quindi perseguito altre strade, incrociando la volontà di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di impegnarsi per il recupero dell’immobile a fronte della concessione d’uso degli spazi.

L’Università potrebbe comunque far parte del nuovo percorso: Comune e Agenzia delle Dogane hanno condiviso l’opportunità di un possibile coinvolgimento del Polo di Rimini per l’insediamento all’interno dell’immobile di attività formative e culturali rivolte agli studenti universitari e più in generale alla collettività. L’accordo - che sarà sottoposto al voto del Consiglio Comunale - prevede inoltre che Agenzia delle Dogane metta a disposizione alcuni spazi dell’immobile per iniziative pubbliche organizzate dal Comune di Rimini. Oltre a farsi carico dell’intervento di recupero del Palazzo Lettimi, l’Agenzia si occuperà anche degli interventi conservativi per il terzo piano della Palazzina Roma, sede temporanea dell’istituzione.