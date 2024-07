Edilizia scolastica, approvato il progetto per il nuovo nido alla scuola d’infanzia Baldini

È un programma di interventi corposo quello che interessa le scuole comunali del territorio di Rimini, con tanti nidi e scuole d’infanzia che, in vista del prossimo anno scolastico, si apprestano ad accogliere al meglio le bambine e i bambini. Negli ultimi giorni, la giunta ha approvato a tal proposito il progetto esecutivo che riguarda l'inserimento di una nuova sezione asilo nido presso la scuola dell’infanzia Alessandro Baldini situata in via IV Novembre 52. Un intervento affidato Anthea per un importo stimato di 150 mila euro, allo scopo di creare un servizio ‘cerniera’ di nido da affiancare al servizio infanzia (dai 3 ai 6 anni) attualmente presente. Per farlo, saranno quindi necessarie alcune modifiche che comprendono la ridistribuzione dei servizi igienici e della nuova aula, la sostituzione degli infissi, il risanamento sulle facciate esterne maggiormente ammalorate, nonché la realizzazione di una nuova pavimentazione e pareti in cartongesso.

Questo cantiere si inserisce in un più ampio piano di lavori in calendario durante la stagione estiva allo scopo di riqualificare e rinnovare il patrimonio dell’edilizia scolastica comunale. Tra gli interventi figurano il miglioramento sismico con efficientamento energetico alla scuola d'infanzia Il Girasole; la realizzazione di una nuova sezione materna alla scuola primaria Lambruschini; il consolidamento delle fondazioni alla scuola d’infanzia Montecieco (La Ginestra); la riqualificazione della centrale termica alla scuola elementare Enrico Toti; la manutenzione straordinaria del pergolato presso Acquamarina e Bruco Verde; la riqualificazione della centrale termica all’Aquilone. Interventi che si sommano a loro volta ai cantieri già avviati – grazie ai fondi del Pnrr - che riguardano gli asili Peter Pan a Viserba, il Pollicino al Parco Pertini a Marebello e il Girotondo in via Codazzi, per un investimento complessivo di 7 milioni di euro.

A seguito del completamento delle fondamenta, ora si sta procedendo con la costruzione dei pilastri, con l'obiettivo di terminare la copertura entro settembre. Questi tre nuovi poli educativi consentiranno di mettere a disposizione delle famiglie oltre 250 posti nido per l’anno educativo 2026/2027, potenziando la disponibilità di aule. Parallelamente avanza l’iter per la realizzazione della scuola Fai bene di Rimini Nord, un nuovo edificio innovativo sotto il profilo ecologico, pedagogico e tecnologico, con una concezione elaborata per essere in armonia con il paesaggio e i bisogni della collettività. Possibile grazie al sostegno di Inail, la struttura sarà caratterizzata da aree flessibili e polifunzionali, adattabili a molteplici utilizzi nel corso della giornata o delle stagioni, con spazi esterni dedicati all’outdoor education. Entro luglio, con la convocazione della conferenza dei servizi per la variante urbanistica, sarà effettuato così un nuovo step, con l’obiettivo finale di trasformare la struttura in un punto di riferimento per tutta la comunità.

“Siamo di fronte a un programma intenso e articolato, volto a migliorare in maniera significativa le infrastrutture scolastiche, sulla scia di una visione moderna e integrata dell’educazione - è il commento congiunto dell’assessora alle politiche educative, Chiara Bellini, e dell’assessore all’edilizia scolastica, Mattia Morolli – Da Nord a Sud, da Est a Ovest, ogni area della città dev’essere dotata di ambienti scolastici belli, funzionali e accoglienti, quali veri e propri spazi di comunità”.