Edilizia scolastica e sostenibilità ambientale, le “Ferrari” esempio di scuola green nei progetti europei

Si è svolto venerdì mattina alle scuole Ferrari in via Gambalunga, un incontro fra l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, la Dirigente scolastica Chiara Giovannini, la Dirigente del Settore Facility Management Chiara Fravisini, il Direttore dei Lavori Laura Berardi e 6 insegnanti provenienti da alcune scuole primarie e secondarie di Lovech, in Bulgaria, in visita a Rimini. Il team di docenti - impegnate in visite didattico professionali in scuole appartenenti alla rete delle 'green school' - si trovano a Rimini per il progetto Erasmus denominato "Improving education for sustainable development through the development of school culture”, un’iniziativa di formazione che si sta svolgendo a Rimini dallo scorso martedì, 11 aprile fino ad oggi, messa in campo dal “Sistema Turismo”, che si occupa di progetti formativi mirati alla mobilità nell'ambito del programma Erasmus.

Il gruppo è stato condotto in una visita didattica nella Scuola Ferrari in quanto appartenente alla rete delle green school. L’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli e la Dirigente del Settore Facility Mangement Chiara Fravisini hanno presentato l’edificio della nuova struttura scolastica, illustrandola in maniera approfondita ed in tutte le sue caratteristiche, sia sul piano edilizio architettonico che su quello della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e della sicurezza sismica. Le insegnanti hanno visitato tutta la struttura scolastica con l'intento di cogliere buone pratiche per la realizzazione di nuovi spazi scolastici.