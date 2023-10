Edilizia scolastica: interventi straordinari alla scuola per l’infanzia “Celle” e alla scuola primaria Fellini

Interventi di ottimizzazione, sostituzione e realizzazione di nuove linee pluviali, installazione di un nuovo cancello, accessibilità e fruizione di spazi esterni e aree verdi. Sono questi gli obbiettivi di una serie di interventi di manutenzione straordinaria previsti in due scuole limitrofi, la scuola per l’infanzia “Celle” e la primaria “Fellini”. Interventi approvati e inseriti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) e affidamento alla società in house providing Anthea S.r.l. dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione dell’intervento, strumentale alla gestione del servizio.

“Interventi attesi – spiega l’amministrazione comunale - e comuni alle due scuole, che andranno a incidere in maniera strutturale per risolvere alcune criticità note ed emerse nel tempo con l’attuale linea di pluviali – che verranno completamente cambiate e sostituite con nuove linee - in modo tale da migliorare anche la fruibilità degli spazi esterni e delle aree verdi. Nella scuola per l’infanzia, inoltre, verrà realizzato un nuovo cancello, in sostituzione del precedente, per consentire l’uso in sicurezza dei giardini e degli spazi esterni anche per le attività didattiche e ricreative”.