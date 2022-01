Edilizia scolastica, summit Riccione-Provincia. "Basta aule nei container, progettiamo il futuro"

Focus sullo scuole e sui prossimi interventi. Al Comune di Riccione si è tenuto un incontro fra il presidente della Provincia Riziero Santi e la sindaca Renata Tosi, sulla programmazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza provinciale nel polo scolastico riccionese. Attenzione focalizzata in particolare sulla cantierizzazione dell’intervento di messa in sicurezza sismica dell’ex scuola Pascoli, oggi occupata dal liceo artistico “Fellini”, sulla nuova palestra del polo scolastico e sul superamento del prefabbricato del Fellini con una soluzione organica e definitiva.

“Nell’edilizia scolastica, e non solo, siamo entrati in una nuova era – dichiara il presidente della Provincia Riziero Santi – che potrei sintetizzare dicendo che è finito il tempo degli aggiustamenti più o meni grandi perché ora dobbiamo costruire il nuovo, dobbiamo edificare le scuole che serviranno gli studenti della provincia futura". Il cantiere per l’adeguamento della sicurezza sismica dell’ex scuola Pascoli prevede un intervento per oltre 2,7 milioni di euro e sarà aperto nel prossimo mese di giugno in coincidenza con la chiusura dell’anno scolastico. Sarà indispensabile assicurare una gestione coordinata e condivisa per consentire lo svolgimento tempestivo dei lavori, così da garantire il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico e limitando al massimo i possibili disagi.

"Per quanto riguarda la palestra della ex Pascoli mettiamo in pratica quanto sottolineavo - prosegue il Presidente della Provincia - dagli aggiustamenti alle nuove costruzioni. Abbiamo infatti convenuto di procedere con la demolizione e la ricostruzione candidando la realizzazione della nuova struttura ai bandi del Pnrr. Sugli altri interventi la Provincia, alla chiusura delle iscrizioni a fine mese, aggiornerà il piano di sviluppo e revisione della rete scolastica, tenendo conto della sempre più estesa esigenza di maggiori spazi per didattica e laboratori in tutti i poli scolastici provinciali.

"Con il presidente della provincia Santi - dichiara il sindaco di Riccione Renata Tosi - abbiamo convenuto che non dovranno più esserci aule nei container prefabbricati e quindi ci siamo messi a disposizione per fornire tutto il supporto necessario affinché sia assicurato a tutti gli studenti la frequenza delle lezioni in ambienti finalmente idonei. Siamo molto soddisfatti della reciproca collaborazione e come Comune di Riccione metteremo a disposizione tutto il know how degli uffici urbanistici per agevolare ed affiancare l'Ente nella costruzione delle nuove strutture scolastiche. Il Comune di Riccione assicurerà alla Provincia la massima collaborazione e disponibilità affinché il cantiere per la messa in sicurezza sismica della struttura della ex scuola Pascoli venga predisposto al più presto. Ringraziamo quindi il presidente Santi per la progettazione messa in campo".