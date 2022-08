Edilizia sociale, la denuncia di Erbetta: "Saltato il bando da 30 milioni per ristrutturare 600 alloggi"

"I lavori di rigenerazione e messa in sicurezza di 686 alloggi Acer in tutta la provincia di Rimini, da effettuarsi con l'opportunità del 110% mediante procedura di project, è di fatto saltata essendo andata deserta la gara aperta per l'affidamento dei lavori". A riportare la notizia è Mario Erbetta, coordinatore provinciale di Forza Italia. "Un progetto fondamentale del programma triennale 2022/2024 di Acer Rimini che si sarebbe tradotto per i residenti in Erp e in Ers, oltre che in un incremento di sicurezza, anche in un abbassamento immediato dei costi delle bollette", sostiene Erbetta.

"La proposta di finanza di progetto di partenariato pubblico e privato da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo Imprese composto da Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. (mandataria), Intervento Pronto 24h S.r.l. e Vertical S.r.l. era stata fatta nel 27/05/2021 e riguardava 686 alloggi di Acer in tutta la provincia per 30 milioni di investimento - spiega Erbetta -. Tale proposta in 27 aprile 2022 veniva approvata da Acer che disponeva, dopo una proroga, la presentazione delle offerte entro il 1 agosto 2022. Il 2 agosto 2022 all'apertura delle buste si verificava che aveva aderito un'unico offerente e cioè proprio il proponente del progetto e cioè il costituendo Rti, composto da Vertical Srl, Gruppo Società Gas Rimini S.p.A, Intervento Pronto 24h S.r.l. Ma ecco che con un colpo di scena chi aveva proposto il progetto e unico offerente chiedeva come condizione la riduzione del peri- metro di intervento dell ‘investimento previsto a carico del concessionario, in misura non inferiore al 70%, posto a base di gara, da attuarsi mediante riduzione del numero di edifici oggetto dell’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico, in pratica i 686 appartamenti da ristrutturare si riducevano a meno di 500. La legge non prevede condizioni modificative del bando proposto dalla stazione appaltante e pertanto Acer dispone l’esclusione dell’offerta, e dichiara conseguentemente, deserta la predetta gara".

“Il classico pasticcio all'Italiana dove a pagare in questi momenti di crisi sono proprio i cittadini riminesi - conclude Erbetta -, bisognosi che occupano Erp o Er sdi Acer. La maggioranza delle case popolari sono totalmente carenti di manutenzioni. Proprio lo scorso anno denunciai la caduta di un cassonetto in un'abitazione Acer che poteva ferire gravemente l'occupante disabile e non era un caso sporadico. Questa manna dal cielo che grazie al 110% ci dava la possibilità di risolvere quasi tutti i problemi di ristrutturazione degli immobili Acer risparmiando i 30 milioni necessari ora è svanita all'improvviso".