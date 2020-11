Edizione speciale del "Paese del Natale": Sant'Agata fa marcia indietro e accende le luci della magia

Quella programmata nel 2020 è la 24esima edizione de "Il Paese del Natale", tradizionale manifestazione organizzata a Sant'Agata Feltria, che per quest'anno cambia format. Ogni anno la kermesse richiama migliaia di visitatori da ogni parte del Belpaese soprattutto per i mercatini e gli spettacoli. Nell’ampia esposizione (170 espositori) vengono sempre proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. Quattro domeniche di festa, regali, presepe vivente, spettacoli, concerti, eventi. L’ultimo Dpcm del Governo ha cancellato le fiere, anche quelle di carattere nazionali, compresa quella feltrese, ma non impedirà alla Pro Loco di Sant’Agata Feltria (che del “Paese del Natale” è l’organizzatore) di inventare e proporre una Special Edition 2020. E i volontari ci stanno lavorando a pieno ritmo. Tra le anticipazioni si sa che il 6, 8, 13 e 20 dalle 20.30 Babbo Natale si collegherà in diretta dalla pagina Facebook della proloco di Sant’Agata Feltria. I bambini possono inviare la lettera a Babbo Natale alla mail babbonataleasantagatafeltria@gmail.com. Babbo Natale poi sceglierà quelle da leggere durante la diretta. Sarà un'edizione digitale, ma non mancheranno sorprese in giro per il paese.

"Prendiamo atto delle normative e, mentre ci auguriamo che la situazione sanitaria migliori il prima possibile, diamo a tutti appuntamento al ‘Paese del Natale’ Special Edition – afferma il presidente Pro Loco, Stefano Lidoni – Abbiamo dato prova in questi anni di saper organizzare e gestire eventi di richiamo nazionale con coraggio ma anche con determinazione e competenza. La Fiera nazionale del Tartufo Bianco pregiato ne è stato un ulteriore esempio. La manifestazione, realizzata in maniera impeccabile, ha dimostrato che con la giusta organizzazione i visitatori rispondono in maniera responsabile".

La Fiera del Tartufo era pronta a rilanciare, “offrendo” una domenica in più, “scavallando” per la prima volta nel mese di novembre: come momento di grande socialità, ma anche per l’importante indotto per Sant’Agata e tutta l’Alta Valmarecchia, sostegno decisivo per standisti, ristoratori, settore turistico e commercianti in un periodo come l’attuale. Ciò non è stato possibile, ma non per questo la Pro Loco getta la spugna. "In questo momento di difficoltà, a nome del consiglio direttivo vorrei comunque ringraziare tutti i volontari, i collaboratori, gli sponsor, i 170 standisti, i media, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari, e tutti coloro che ci hanno accompagnato nella realizzazione della Fiera del Tartufo. Diamo a tutti appuntamento al ‘Paese del Natale’ con più idee e passione di prima". Protagonista assoluto sarà Babbo Natale, ma anche i tradizionali Elfi santagatesi. Basterà seguire la Pro Loco sui social per scoprire in quali suggestive modalità in diretta “da remoto” si ‘accenderà’ il Paese del Natale".