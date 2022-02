Gli educatori della Cooperativa Cad chiedono un incontro in Prefettura e minacciano lo sciopero

Gli educatori della Cooperativa Cad entrano in stato di agitazione e minacciano lo sciopero. A comunicarlo è l'associazione Diritti lavoratori di Rimini Adl Cobas. "Gli educatori e delle educatrici della Cooperativa Cad dichiarano sia la volontà di richiedere l’intervento della Prefettura che l’intenzione se fosse necessario di avviare una causa verso la Cooperativa Cad avvalendosi del legale del sindacato".

L'Adl Cobas spiega le motivazioni: "Da più di 2 anni, e a seguito del rinnovo del Ccnl, delle Cooperative Sociali, gli educatori e le educatrici professionali della Cooperativa Cad, organizzati con il sindacato Adl Cobas, stanno chiedendo il riconoscimento del giusto livello di inquadramento secondo la legge". La cooperativa Cad gestisce diversi appalti pubblici sui servizi socio-educativi ed assistenziali a Rimini e provincia.

"La Cooperativa Cad si è sempre dimostrata riluttante nei confronti delle richieste sindacali - prosegue la nota - e dei propri dipendenti adducendo risposte fumose, poco chiare e spesso infondate agli educatori e negando di fatto un vero confronto con Adl Cobas. Il tentativo di non riconoscere il percorso universitario qualificante da parte della Cooperativa Cad e quindi di mantenere i propri dipendenti sottopagati, è parso sempre più chiaro così la richiesta è diventata ufficiale e dettagliata nel novembre 2021: l'adeguamento contrattuale al livello D2 deve avvenire per tutti gli aventi diritto e ci deve essere il riconoscimento degli arretrati per la differenza di retribuzione dall'entrata in vigore della legge".