Ecco “EduChef”, laboratorio gratuito di cucina salutare con la nutrizionista Gracia Tabone

Apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita. Ecco la stimolante opportunità offerta da “EduChef – Laboratori di cucina salutare”, una delle nuove iniziative di promozione della salute organizzate dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini.

Lunedì 1 luglio l’appuntamento è a Montefiore Conca: in collaborazione con la nutrizionista Gracia Tabone è in programma un'iniziativa gratuita con momenti esperienziali ed educativi, dalle ore 16 alle 20, alla Cooperativa sociale Cà Santino (Via Ca' Santino 2131). I partecipanti potranno così mettere le mani in pasta – come suol dirsi - per scoprire e sperimentare ricette e consigli utili per garantire gusto e salute in ogni piatto da inserire nei propri menù.

Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare i cittadini ad adottare stili di vita sani, a cominciare dalle scelte di una corretta alimentazione, i laboratori di cucina sono un altro prezioso percorso a supporto del cambiamento, capace di unire la teoria e la pratica in un contesto di gruppo.

L’evento è rivolto in particolare a persone con pre-diabete, diabete e sindrome metabolica ed essendo i posti limitati è richiesta l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334.3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.