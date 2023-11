Eduscopio, le migliori scuole: liceo Einstein per l'università. Valturio e Gobetti per chi cerca lavoro

Le migliori scuole nel riminese? Einstein e Giulio Cesare per chi vuole puntare all’università nel post diploma. Roberto Valturio e Gobetti-De Gasperi di Morciano per chi invece andrà in cerca di un lavoro. E’ quanto emerge dagli indici pubblicati nella nuova edizione di Eduscopio.it. E' online la nuova edizione 2023/24 della Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Per chi è in cerca di una occupazione entrare nel mercato del lavoro è sempre più complicato. Ma ci sono istituti che garantiscono migliori sbocchi rispetto ad altri. Nell’indirizzo di studi Tecnico-Economico la miglior performance nel riminese è del Roberto Valturio (indice di occupazione post diploma (69%) che supera Marco Polo (64,4%) e Einaudi Molari di Santarcangelo (62,9%). L’indice di occupazione post diploma va a identificare la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma) su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati+sotto occupati + altro). Per l’indirizzo Tecnico Tecnologico al 1° posto il Gobetti-De Gasperi di Morciano (70,3%) che precede il Belluzzi-Da Vinci (60%). Per il Professionale -servizi il Sigismondo Malatesta (69,99%) precede il Severo Savioli di Riccione (69,1%). Infine per il Professionale - industria e artigianato il Leon Battista Alberti fa registrare un indice di 67,3%.

Per chi invece punta a frequentare gli studi universitari nel post diploma nelle discipline classiche il liceo Giulio Cesare ha un indice Fga del 71%, con l’81% degli studenti di chi si immatricola all’università che supera il primo anno. Il Dante Alighieri è alle spalle con il 69,32% nell’indice. Per quanto riguarda il liceo scientifico l’Einstein è la garanzia riminese, con un indice del 74,7%, che precede il 74,1% del Serpieri. A seguire Volta-Fellini di Riccione 70,6 e Tonino Guerra di Novafeltria 68,8.