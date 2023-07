L'effetto alluvione un macigno sul turismo. Dopo un inizio 2023 da record, maggio si ferma a -24%

Un 2023 in chiave turistica che era cominciato con il vento in poppa, ma con la pubblicazione dei dati relativi al mese di maggio si iniziano a osservare gli effetti provocati dall’alluvione. E’ quanto emerge dai numeri pubblicati nel report statistico sul turismo della Regione Emilia Romagna. I primi cinque mesi dell’anno fanno registrare globalmente su scala provinciale un arrivo di turisti di +15,5% rispetto al 2022, ma a smorzare il trend è l’aggiornamento del mese di maggio: su scala provinciale si registra una brusca frenata mensile con un -24,8% rispetto al 2022 e un -25,3% rispetto al 2019 pre-covid. Oltre a quanto registrato con il fenomeno alluvionale, c’è però da aggiungere una seconda riflessione: il maggio del 2022 era stato da record, complice soprattutto l’arrivo di tantissimi turisti per partecipare all’Adunata Nazionale degli Alpini.

Partenza sprint, poi lo stop

E pensare che tutti i mesi erano, su scala provinciale, in netto miglioramento. Dopo un gennaio da +183% spinto da eventi natalizi e fiere (88.941 turisti) erano andati piuttosto bene anche gli altri mesi dell’anno: +46% a febbraio, +31% a marzo, +27% ad aprile. A maggio il -24,8% da cui sarà necessario ripartire. I trend provinciali, si rispecchiano anche nei Comuni: la città di Rimini sempre in crescita nel 2023, a maggio fa registrare un -23,9% di arrivi, con un -36% relativi al turismo italiano e un +25% sul turismo straniero, che sta a significare che chi era nel riminese nei giorni dell’alluvione o aveva già prenotato il viaggio ha proseguito nelle sue vacanze. Anche a Riccione dati in costante crescita per i primi quattro mesi, con maggio che si blocca a -31,6%. Idem Cattolica con maggio a -20% e Bellaria Igea Marina a -21,7%, anche se in questo caso la città era andata in negativo anche nei mesi di febbraio e marzo rispetto al 2022.

Il bilancio è in positivo

Nella sua globalità, in attesa di vedere l’effetto lungo sul mese di giugno del post alluvione, il 2023 resta con il segno positivo su tutti i territori: a Rimini città +22% di arrivi totali, con il capoluogo che nei primi 5 mesi dell'anno torna, nonostante tutto, a superare il milione di presenze. Non accadeva dal 2019. La provincia, nello stesso arco temporale, torna a superare i 2 milioni di pernottamenti. Riccione sui cinque mesi viaggia a +8,6%, Cattolica +7%, Bellaria +1,2%, Misano +23,4%.

Il commento del sindaco

"Sono dati da leggere con un doppio registro interpretativo visto che, con ogni evidenza, c'è un prima e dopo la disastrosa alluvione che a maggio ha colpito in special modo la Romagna – sottolinea il primo cittadino Jamil Sadegholvaad -. Il trend molto positivo registrato da inizio anno, e del quale continua a esserci traccia nel dato complessivo dei primi 5 mesi dell'anno, ha subito uno stop che ha riguardato soprattutto gli arrivi italiani. Una difficoltà, dovuta oltre all'alluvione anche al maltempo delle settimane successive, che si è protratta anche per il mese di giugno e che tutti stiamo lavorando per superare con l'attività nei mesi centrali dell'estate. Va detto chiaramente che il dato sarebbe sicuramente molto più negativo senza gli eventi, a cominciare dal doppio concerto a inizio giugno di Vasco Rossi, i congressi e le fiere, che hanno punteggiato la fine della primavera e l'inizio dell'estate, messi in piedi da Apt, Visit e Comuni, e un deciso rilancio della promozione estera anche su iniziativa del Governo. Siamo fiduciosi che luglio e agosto possano riprendere il filo dei primi 4 mesi dell'anno, soprattutto per quanto riguarda il ritorno degli stranieri il cui saldo, comunque, resta molto positivo in questo primo scorcio del 2023".