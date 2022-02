Prime iscrizioni e aule insonorizzate pronte: all'Einstein debutta il 4° liceo musicale della Regione

Dopo dieci, lunghi, anni d’attesa il liceo musicale è realtà. E ci sono già anche gli iscritti (i termini sono ancora aperti): dal prossimo anno scolastico al liceo Einstein farà esordio la prima classe della sezione musicale. “Un risultato storico – dice la vicesindaca e assessora all’Istruzione Chiara Bellini -, atteso da anni e ottenuto grazie al ruolo decisivo di supporto avuto dalla rete istituzionale e dai settori privati”. Al fianco di Comune e Provincia, daranno supporto Sgr e Confindustria Rimini. “Abbiamo firmato un documento di intenti – prosegue la vicesindaca -, che però è aperto per allargare la rete di sostenitori”.

Il progetto - Dopo Bologna e Pesaro anche Rimini vuole essere Città Creativa della musica

La location è pronta

Pronti, via. La prima classe avrà oltre una ventina di studenti. “Ma in una visione di territorio, sarà il naturale percorso di prosecuzione agli studi dei tanti ragazzi che già dalle medie intraprendono gli indirizzi musicali”, sottolinea Alice Parma, sindaca e consigliera delegata alla Scuola della Provincia. Per il preside dell’Einstein Christian Montanari è un grande risultato: “Da quando sono arrivato all’Einstein ho sentito subito grande energia e ricchezza in questo progetto. Il 16 febbraio sarà già tempo delle prove attitudinali per i nuovi studenti”.

Il liceo già possiede una dotazione base di strumentazioni musicali e locali idonei per il nuovo corso. Ci sono due aule insonorizzate nell’edificio denominato “Casa della musica”, più ulteriori cinque aule a disposizione per le lezioni collettive. E ancora cinque aule per le lezioni individuali pomeridiane. Gli studenti potranno poi usufruire biblioteca per le lezioni di storia della musica, l’aula magna per i concerti e laboratorio informatico.

Ben dotata la strumentazione musicale che va da sei pianoforti alle chitarre acustiche. Passando da tastiere digitali, mixer, microfoni e quanto necessario per avviare le lezioni.

La soddisfazione della Regione

Soddisfatta anche la presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti: “Attraverso la tenacia della vicesindaca Bellini si è finalmente portato a casa un risultato atteso da tanti anni. La comunità riminese ha lavorato con competenza per raggiungere questo obiettivo, facendo gioco di squadra. Il liceo musicale sarà un’eccellenza”.