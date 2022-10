Eletta la "Miss nonna 2022", la fascia va a una dolce e solare istruttrice di pallavolo

Domenica 2 ottobre, occasione della Festa Nazionale dei Nonni, nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, si è svolta la 18° edizione di "Miss Nonna", il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli (Società esclusivista anche del concorso “Miss Mamma Italiana”), ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età (26 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 41 anni la partecipante più giovane, 75 anni la nonna più grande in gara, hanno fatto passerella, a bordo delle auto d’epoca del “Gruppo Auto Moto Amici” di Bellaria Igea Marina, nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca, poi hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di "Miss Nonna 2022".

"Miss Nonna 2022" è Miryam Pigolotti 53 anni, istruttrice di pallavolo, di Roma, mamma di Alessandra e Luca, di 28 e 24 anni e nonna di Leonardo di 2 anni. Miryam è una bellissima donna, solare e molto dolce, ha conquistato il pubblico e la giuria, proponendo degli esercizi sportivi con la palla da pallavolo.

Tutti i premi

Altre le fasce assegnate durante la serata:

- "Miss nonna damigella d'onore" Vincenza Giacobbe 41, consulente finanziaria, di Villaricca (Napoli), mamma di Alessia e Vincenzo e nonna di Vittoria di 2 anni;

- "Miss Nonna Radiosa" Franca Carvelli 54, consulente del lavoro, di Roma, mamma di Marilena e nonna di Alessio di 7 mesi;

- "Miss nonna sportiva" Antonella Marcuz 64, casalinga, di Fiume Veneto (Pordenone), mamma di Gianluca e nonna di Mia di 9 anni;

- "Miss nonna faschion" Maria D'Alessandro 48, estetista, di Roma, mamma di Giada, Cristian e Giorgia e nonna di David ed Arya di 4 anni e 9 mesi;

- "Miss Nonna Solare" Barbra Banchero 52, agente assicurativo, di Genova, mamma di Edoardo e nonna di Maria Vittoria e Nicolò, di 7 ed 1 anno;

- "Miss nonna eleganza" Edvige Profili 53, operatrice socio sanitaria, di Trevi (Perugia), mamma di Francesca ed Emanuele e nonna di Deva e Geremia, di 5 e 3 anni;

- "Miss nonna glamour" Emilia Monopoli 55, casalinga, di Trinitapoli (Barletta), mamma di Luca, Marzia ed Eleonora, nonna di Antonio di 4 anni e futura nonna di un nipotino in arrivo a dicembre;

- "Miss Nonna Romantica" Maria Pia Sargenti 75, casalinga, di Mugnano (Perugia), mamma di Fabio e Silvia, nonna di Alessandro, Matteo, Chiara e Vittorio, di 32, 25, 18 e 16 anni e bisnonna di Eleonora di un anno e mezzo;

- "Miss Nonna Dolcezza" Filomena Gionta 68, casalinga, di Formia (Latina), mamma di Aurora, Sonia, Alfonso ed Emanuela e nonna di Gaia, Marica, Gianmarco, Christian, Gabriel, Elena, Stella, Lorenzo, Martina e Leonardo, di 22, 20, 18, 14, 13, 11, 10, 7, 6 e 5 anni;

- "Miss nonna chic" Natalya Odud 50, istruttrice di fitness, di Lugo (Ravenna), mamma di Liliana e nonna di Leonardo;

- "Miss nonna Sprint" Alessandra Radice 69, casalinga, di Cesenatico (Forlì Cesena), mamma di Natalia e nonna di Alice di 9 anni;

- La fascia di “Miss Nonna Sponsor Top” è andata, a pari merito a Paola Nocera 53, operaia, di Pagani (Salerno), mamma di Carolina, Zaira e Francesca e nonna di Ludovica, Denise, Jolie ed Antonio, di 8, 4, 3 anni e 4 mesi ed a Patrizia Modena 61, casalinga, di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara, di 37 e 32 anni e delle gemelle Martina e Veronica di 28 anni e nonna di Leonardo, Athena e Mia, di 4, 3 e 2 anni.

Tutte le signore premiate, saranno protagoniste del Calendario di “Miss Nonna 2023”. L’evento è stato condotto da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Barbara Semeraro vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” (anche il concorso “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli). La Te.Ma Spettacoli, dopo il grande successo del concorso è gia al lavoro per la prossima edizione.