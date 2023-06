Elettrodotti interrati, a Riccione al via i lavori nel 2024

A giugno 2024 partiranno i lavori per l’interramento dei cavi dell’elettrodotto. La conferma arriva dopo l’incontro avvenuto oggi in Comune con i tecnici di Terna. Dopo 20 anni arriva la conferma che i lavori di interramento si faranno. Nel progetto esecutivo che i tecnici di Terna hanno presentato, Riccione dopo un anno e mezzo di lavori vedrà l’eliminazione di oltre 40 tralicci. Saranno dunque aperti a giugno 2024 da Terna, ente gestore della rete elettrica nazionale, i cantieri per realizzare 6 km di nuovo cavo interrato, che consentiranno la demolizione di vecchie linee aeree di circa 9 km e l’eliminazione di 40 tralicci. L’area interessata dalla realizzazione della prima linea in cavo interrato, partendo dalla nuova stazione elettrica di Riccione si sviluppa prevalentemente su strada. Da Viale G. da Verazzano prosegue in direzione est lungo la Strada Statale 16, per risalire su Viale Sardegna. Il tracciato continua su Viale Toscana, e dopo la rotatoria insiste su Via Enrico Berlinguer fino ad arrivare in Via Empoli dove si attesta nella cabina primaria di Riccione.

Invece, la seconda linea interessata dai lavori partirà sempre dalla stazione elettrica di Riccione su Via G. da Verrazzano, per attraversare il parco di Via Ortona per poi proseguire in Via Caprera, Via Sardegna, Via Ascoli Piceno, Viale Tirreno per poi attraversare l’autostrada A14 al km 135, proseguire parallelamente all’autostrada su terreno agricolo e imboccare Viale Pennabilli, attraversare le rotatorie di Viale Montefeltro proseguire su Via Colombarina e Via Vivaldi, attraversare Via della Repubblica e Via Arturo Toscanini fino al sostegno di transizione aereo/cavo di nuova installazione 41a localizzato nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo nel Comune di Coriano. Nel Comune di Riccione verrà inoltre rinnovata l’esistente stazione elettrica in via Giovanni Da Verrazzano con un nuovo impianto in blindato, tecnologia che consente di integrare l’infrastruttura elettrica esistente senza impegnare ulteriori superfici.