Elezioni politiche, alle 19 netto calo dell'affluenza: oltre il 7% diserta le urne rispetto al 2018

Nuova rilevazione dell'affluenza, l'ultima prima di quella definitiva alla chiusura dei seggi, alle 19 di domenica. In molti hanno testimoniato di lunghe code per votare nel corso della mattinata, segnale di una robusta partecipazione al voto in Emilia-Romagna. Alle 12 in Italia avevano votato il 19,21% degli aventi diritto, in Emilia-Romagna il dato è salito al 23,46%. Alle 19 nella provincia di Rimini c'è stato però un rallentamento: ha votato, infatti, il 55,93% degli aventi diritto contro il 63,14% dell'analoga rilevazione delle elezioni 2018, con un vistoso calo di oltre 7 punti percentuali.

Nel comune di Rimini alle 19 ha votato il 55,79% dei votanti contro il dato precedente del 62,04%. A Riccione il 55,54% contro il 62,50%. Nel territorio della provincia l'affluenza più alta alle 19 è stata riportata nel comune di Talamello con il 61,84%, comunque in calo verticale di oltre 8 punti circa rispetto al 70,33% di quattro anni fa. Il dato più basso di affluenza in tutta la provincia riguarda invece il comune di San Clemente dove alle 19 non aveva ancora votato la metà degli elettori: il 49,88% contro il 53,62% del 2018.