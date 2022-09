Speciale elezioni: tutti i candidati e la campagna elettorale in diretta. Le istruzioni su come si vota e le schede elettorali

I cittadini italiani sono chiamati alle urne domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In Emilia-Romagna dovranno essere eletti complessivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 attribuiti in collegi uninominali e 18 in collegi plurinominali) e 14 al Senato (5 attribuiti in collegi uninominali e 9 in collegi plurinominali). Il numero dei seggi disponibili si è ridotto per effetto della riforma costituzionale recante la riduzione dei parlamentari (prima in Emilia-Romagna venivano eletti 45 deputati e 22 senatori). Nel Parlamento italiano in complesso i deputati da eleggere passano da 630 a 400, e i senatori passano da 315 a 200.

Altra novità è la rimozione del limite di età di 25 anni per il voto al Senato: quindi ora tutti i cittadini maggiorenni possono votare sia per la Camera che per il Senato.

Il sistema elettorale

Il sistema elettorale è per circa un terzo maggioritario (in collegi uninominali) e per due terzi proporzionale con sbarramenti (in collegi più grandi plurinominali). Nei collegi uninominali, l'elezione viene assegnata al candidato, sostenuto da una coalizione, che prende più voti nel collegio di riferimento. Nei collegi plurinominali, invece, vige il sistema proporzionale (con soglie di sbarramento) per cui vengono eletti i candidati in ordine di inserimento in una lista bloccata (dal capolista a scendere), in numero che varia in base al risultato nazionale del partito di appartenza che esprime la lista.

Per questo meccanismo di liste bloccate, l'elettore non può esprimere una preferenza tra i candidati in lista. I partiti si possono presentare in coalizioni (per le elezioni 2022 ci saranno solamente quelle di centro-destra e centro.sinistra). Le liste che non superano il 3% e le coalizioni che non superano il 10% non hanno accesso al Parlamento per effetto delle soglie di sbarramento.

Le schede per votare

L’elettore al seggio riceverà due schede, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Su ciascuna, l’elettore potrà votare per l'elezione del candidato del collegio uninominale e per l'elezione delle liste (partiti) nel collegio plurinominale. Le schede riporteranno i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, per ciascun candidato, il contrassegno della lista collegata o, nel caso di coalizione, i contrassegni di tutte le liste collegate, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

L'elettore potrà votare tracciando una croce o sul nome del candidato all’uninominale o sul simbolo del partito scelto, o su entrambi. La croce sulla lista collegata al simbolo, poi, equivale ad un voto al simbolo stesso, dato che non è prevista la preferenza per un nominativo. Se viene scelto solo il nome del candidato all’uninominale, se questo è sostenuto da una coalizione, il voto sarà distribuito in modo proporzionale a tutte le liste che lo sostengono. Se invece si sceglie di barrare anche il simbolo della lista (il partito), con a fianco la lista bloccata dei candidati, i voti saranno concorreranno al risultato nazionale del partito, che otterrà un numero proporzionale di seggi in base al risultato raggiunto. E' possibile barrare anche solo il simbolo del partito, in tal caso il voto è valido anche per il candidato collegato nel collegio uninominale.

Non è possibile il voto disgiunto, quindi non si potrà indicare un nome all’uninominale e poi scegliere una lista (un partito= che è in un’altra coalizione.

Gli scrutini si svolgeranno domenica sera a partire dalle ore 23, subito dopo la chiusura delle urne.

Le liste alla Camera per Rimini e provincia

Collegio uninominale 11 (Rimini)

Jacopo Morrone (centro-destra)

Andrea Gnassi (centro-sinistra)

Mariano Gennari (M5S)

Alessandro Petrillo (Terzo polo)

Guido Mascioli (Unione Popolare)

Carmela Giuditta Celestre (Italia Sovrana e Popolare)

Giammaria Zanzini (Italexit)

Alice Delicati (Partito animalista)

Elena Roveri (De Luca sindaco d'Italia)

Gianluca Ottaviano (Vita)

Patrizio Maraldi (Noi di centro - Mastella)

Collegio plurinominale 03 (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara)

Alleanza di centro-destra:

Fratelli d'Italia: Tommaso Foti, Ilenia Lucaselli, Gianluca Vinci, Alice Buonguerrieri

Lega: Davide Bergamini, Laura Cavandoli, Jacopo Morrone, Elena Raffaelli

Forza Italia: Rosaria Tassinari , Matteo Fornasini, Eleonora Zanolli, Gianluca Vincenzi

Noi moderati: Carlo Ugo De Girolamo, Franca Mulazzani, Mauro Bertolino, Maura Marchesini

Alleanza di centro-sinistra

Pd: Andrea Gnassi, Ouidad Bakkali, Massimo Bulbi, Marcella Zappaterra

+Europa: Nevio Salimbeni, Caterina Basevi, Paolo N. Giubelli, Anna Neri

Alleanza Verdi Sinistra: Giovanni Paglia, Cristina Mengozzi, Matteo Gilli, Valentina Marassi

Impegno Civico: Carlo Romano, Sensoli Raffaella, Sergio Battelli, Rossana Borgo Palazzo

Movimento 5 Stelle: Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari, Patrizia Mazzucchi

Terzo Polo (Azione - Italia Viva): Matteo Richetti, Emma Fattorini, Luca Ferrini, Alessandra Cusumani

Unione Popolare: Alessandro Bongarzone, Marta Lovato, Roberto Gentilini, Ilaria Cenni

Italia Sovrana Popolare: Antonella D’Angeli, Alberto Lombardo, Silvia Stefani, Emanuele Ferraro

Italexit: Maria Gandini, Daniele Valentini, Cinzia Pasi, Ugo Malagoli

Partito Animalista: Pasquale Di Carluccio, Alice Delicati, Michele Chiusoli

De Luca sindaco d'Italia: Roberta Bravi, Nino Ginardi, Francesca Castellana, Vincenzo Lega

Vita: Paolo Svegli, Donatella Pira, Matteo Angelini, Costanza Re

Noi di centro - Mastella: Donatella Bussolati, Antonio Spadolini, Erika Catelani, Giuseppe Frisina

Le liste al Senato per Rimini e provincia

Collegio uninominale Rimini, Forlì-Cesena

Marta Farolfi (centro-destra)

Simona Viola (centro-sinistra)

Marco Croatti (M5S)

Elena Leardini (Terzo polo)

Oreste Godi (Unione Popolare)

Eleonora Barreca (Italexit)

Guglielmo Bolognini (Italia Sovrana Popolare)

Sandro Ferrer (Alternativa per l'Italia)

Melissa Montanari (?Partito Aninalista)

Roberto Sanzani (Destre Unite)

Noemi Zucchi (Vita)

Sabrina Fedeli (Noi di centro - Mastella)

Collegio plurinominale 02 (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Bologna)

Alleanza di centro-destra

Fratelli d'Italia: Alberto Balboni, Marta Farolfi, Marco Lisei, Domenica Spinelli

Lega: Lucia Borgonzoni, Cristiano Mauri, Veronica Pontis, Michele Facci

Forza Italia: Anna Maria Bernini, Enrico Aimi, Elena Vannoni, Angelo Scavone

Noi moderati: Marco Lombardi, Sofia Martignani, Davide Zamagni, Federica Calvi

Alleanza di centro-sinistra

Pd: Sandra Zampa, Daniele Manca, Eleonora Proni, Antonio Fiorentini

+Europa: Valerio Federico, Anna Maria Corazza, Santiago Arguello, Matilde Marletta

Alleanza Verdi Sinistra: Giuseppe Civati, Beatrice Brignone, Fausto Tomei, Fiorella Belpoggi

Impegno Civico: Margherita Rebuffoni, Sergio Vaccaro, Maria Grazia Bartolomei, Giuseppe Ciaccio

Movimento 5 Stelle: Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi

Terzo polo: Carlo Calenda, Lisa Noja, Federico Piazzarotti, Silvia Kranz (Ra)

Unione Popolare: Pier Giorgio Ardeni, Maria Longo, Mauro Collina, Francesca Fortuzzi

Italia Sovrana Popolare: Daniele Giovanardi, Linda Villani, Alessandro Sisalli, Marina Ventura

Italexit: Daniele Mattei, Paola Fuschini, Massimiliano Liguori, Eleonora Barreca

Alternativa per l'Italia: Carla Lodi, Eugenio Dima, Paola Beltrami, Maurizio Baldacci

Partito Animalista: Cristiano Ceriello, Melissa Montanari, Alessandro Capucci

Destre Unite: Yolanda Anna Christina Brighi, Roberto Sanzani, Romina Sanzani, Divo Pirini

Vita: Luca Teodori, Noemi Zucchi, Andrea Tronconi, Stefania Sinicropi

Noi di centro - Mastella: Gabriella Bussolati, Silvano Ziveri, Elena Zoppi, Bruno Galli

Voto e quarantena

In occasione delle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. A tal fine, tra il 15 ed il 20 settembre 2022 l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità anche telematiche, una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore all'11 settembre p.v., che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto legge 41/2022 per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

Tessera elettorale: esaurimento, deterioramento, smarrimento o furto

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, oppure deterioramento, smarrimento o furto il cittadino deve richiedere un duplicato della tessera all’Ufficio Elettorale del Comune o presso uno degli Uffici Decentrati delle ex Circoscrizioni. Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente. Se allo sportello si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera è richiesto documento di identità personale e tessera elettorale esaurita. Se allo sportello non si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera è richiesto fotocopia di un documento di identità del diretto interessato, tessera elettorale esaurita e delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata. Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia presso i Carabinieri o la Polizia di Stato) disponibile presso gli uffici stessi o scaricabile dal sito del Comune (Modulo Richiesta Tessera). Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.