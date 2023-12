Elezioni, centrosinistra già spaccato. Chiaiese: "Il Pd di Bellaria non è in grado di affrontare la sfida"

E’ rottura, nel centrosinistra di Bellaria Igea Marina, sulla candidatura di Francesco Chiaiese a sindaco in vista delle prossime elezioni. L’annuncio della candidatura era arrivato lo scorso 9 settembre, lo aveva deciso, con voto unanime, anche l’assemblea del Pd alla presenza del segretario provinciale Filippo Sacchetti. Ma adesso le carte in tavola sono cambiate, come spiega lo stesso Chiaiese attraverso una nota. “Il Pd di Bellaria Igea Marina non è in grado di affrontare la sfida. Non mantiene le parole né gli accordi presi, non è affidabile. Termina qui, per mezzo di questo comunicato stampa, il “matrimonio” tra Onda, Pd di Bim e Francesco Chiaiese. Per la quarta volta, se fosse per il loro modello, spianerebbero la strada ad un altro lustro di governo della Città a targa centro destra”.

“Chi non ha il coraggio di sostenere le proprie scelte ma soprattutto di ammettere i propri errori e le proprie responsabilità non merita spazio nella “giostra” della politica – prosegue Chiaiese -. Un partito, il Pd - quello di Bim (specifichiamo e sottolineiamo quello di Bim) - fermo, statico, superato che non vuole cambiare passo né rotta. Questo è quanto abbiamo evinto in questi mesi e che da 15 anni le cittadine ed i cittadini sanciscono alle urne, non a caso”.

“Bellaria Igea Marina ha bisogno di coraggio, innovazione per far nascere una “nuova Città”, una città che guardi alle sfide dei prossimi 20 anni senza timori e con progettazione del domani. Nelle prossime ore riprenderemo i contatti con chi avevamo intavolato trattative e abbozzato accordi (5 stelle, Verdi, Sinistra Italiana, civici e tutte le cittadine e cittadini che intendono iniziare o riprendere il lavoro in essere) per continuare la corsa ed arrivare alle elezioni di giugno con proposte concrete e innovative che stuzzichino l’appetito elettorale delle cittadine e dei cittadini, liberi dal freno a mano dell’ex “partitone” di Bim”.

“La correttezza, il rispetto della persona, l’essere leale nei confronti del prossimo sono per noi un tassello fondamentale del vivere civile. Questi valori basano e fondano anche la nostra azione politica e li riteniamo imprescindibili se ci si vuole proporre al governo di una Città”, conclude Francesco Chiaiese.