Elezioni Europee 2024, per la prima volta gli studenti corianesi fuori sede possono votare a distanza

L’Amministrazione comunale di Coriano in previsione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nella consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, rende noto che gli studenti fuori sede possono esercitare il diritto di voto presentando domanda entro domenica 5 maggio 2024. Come diramato dalla circolare del Ministero dell’Interno n.27/2024 – Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024- è stabilito che sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.

“Per la prima volta in Italia gli studenti e le studentesse fuori sede potranno esercitare il diritto di voto senza dover fare ritorno alla proprie residenze caricandosi di costi ulteriori per viaggi e trasferte - afferma la vicesindaca del Comune di Coriano, senatrice Domenica Spinelli nonché relatrice in Commissione Affari Istituzionali in Senato del ddl di voto ai fuori sede - .Si tratta di una soluzione sperimentale prevista, al momento per le prossime elezioni europee, in cui mi sono spesa in prima persona intervenendo anche in aula, perché rappresenta un concreto passo in avanti per rafforzare la partecipazione al voto e dare una crescente fiducia verso le Istituzioni e i loro rappresentanti, ai giovani quindi alle nuove generazioni”.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede: se il comune di temporaneo domicilio è situato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio; se il comune di temporaneo domicilio è situato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In questo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza.

Come fare

Per poter esercitare il voto "fuori sede" gli interessati devono presentare domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda va redatta utilizzando il modello allegato, sul quale va riportato indirizzo completo del domicilio temporaneo e possibilmente un recapito di posta elettronica.

Alla domanda occorre inoltre allegare: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

La domanda va presentata entro domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data della consultazione) e può essere revocata con le medesime modalità entro mercoledì 15 maggio 2024 (25° giorno antecedente la data della consultazione). Il Comune di temporaneo domicilio rilascerà all’elettore fuori sede, entro martedì 4 giugno 2024, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione potrà essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.