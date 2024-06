Elezioni europee, 277 mila riminesi chiamati ai seggi. Si vota anche in 16 comuni, gli ultimi aggiornamenti

Scocca l’ora delle elezioni. Sono in totale 277.933 (119.661 nel solo capoluogo) i riminesi chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. In 16 comuni su 27 della provincia (Bellaria e Santarcangelo gli unici che possono andare al ballottaggio) i seggi saranno aperti anche per eleggere i sindaci, da eleggere nei vari comuni ci sono anche un totale di 192 consiglieri. Gli orari per votare: sabato (8 giugno) dalle 14 alle 22 e domenica (9 giugno) dalle 7 alle 23. Lo spoglio dei voti comincerà in tutti i Paesi europei alle 23 di domenica sera, mentre per le amministrative sarà necessario attendere le 15 di lunedì. In queste ore si stanno chiudendo le ultime campagne elettorali, con un clima di attesa soprattutto nei comuni più grandi: a Santarcangelo vanno al voto 18.248 cittadini, a Bellaria Igea Marina 15.150, a Misano Adriatico 11.469, poi a scalare tutti gli altri comuni.

Chi rischia il ballottaggio

Le ultime sulle amministrative nel riminese. Due sono i comuni nel riminese che il prossimo 23 maggio potrebbero tornare al voto per il ballottaggio. Alla vigilia, secondo molti rumors politici, il Comune che potrebbe passare dal ballottaggio è Bellaria Igea Marina: nel 2019 il sindaco uscente Filippo Giorgetti (centrodestra), in corsa per il bis, si impose con il 53,9% senza dover ricorrere al secondo turno, sfidava i candidati Gabriele Bucci (33,2%) e Danilo Lombardi (12,7%). Questa volta a Bellaria i candidati si espandono a quattro e la coalizione guidata da Gianni Govanardi potrà far forza al suo interno su tre ex consiglieri in quota Lega che eletti nel 2019 in maggioranza hanno poi proseguito percorrendo strade differenti. In corsa anche per la coalizione di centrosinistra Ugo Baldassarri, mentre Primo Fonti correrà con Insieme. QUI è possibile leggere le dichiarazioni dei candidati a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, con il confronto avviato da RiminiToday.

A Santarcangelo di Romagna il centrosinistra vuole proseguire nel suo dominio, dopo il decennale a guida Alice Parma il futuro si chiama Filippo Sacchetti, ma Luigi Berlati (centrodestra) e il civico Barnaba Borghini sono pronti sui blocchi di partenza a dare battaglia. QUI è possibile consultare le dichiarazioni dei tre candidati, nell’approfondimento a cura di RiminiToday.

Gli altri comuni

Grande attesa al voto anche negli altri comuni. In particolare a Misano Adriatico, dove il sindaco uscente Fabrizio Piccioni punta al bis, ma dovrà vedersela con un determinato Marcello Tonini e per il centrodestra Antonio Mignani che trova il supporto anche nel suo simbolo di Forza Italia e Fratelli d’Italia. E’ stata una campagna elettorale vispa anche a Poggio Torriana, dove negli ultimi giorni si è assistito anche a un appassionato confronto politico tra ben quattro candidati sindaco: corrono per la poltrona di primo cittadino il sindaco uscente Ronni Raggini sostenuto dal Partito democratico; Danilo Rinaldi, già assessore ai servizi sociali a Santarcangelo, con “I Volenterosi per Poggio Torriana”, Francesca Macchitella con la lista civica “Territorio e identità” e Loretta Contucci sostenuta dal centrodestra. Ricordiamo gli altri comuni al voto: Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Saludecio, San Leo e Talamello. QUI LO SPECIALE di RiminiToday con la situazione comune per comune e i candidati.

Elezioni europee

In questo caso si vota in tutti i comuni del riminese. In tutti i 330 comuni dell’Emilia Romagna si voterà per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Si recheranno alle urne 3.499.924 elettori (1.704.571 uomini e 1.795.353 donne). L’Italia eleggerà 76 euro-deputati su un totale di 720. L’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Est (con anche Veneto, Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia) che elegge 15 eurodeputati. Gli studenti fuori sede che votano in Emilia-Romagna sono 793. Sono 192.469 (99.144 uomini e 93.325 donne) i maggiorenni emiliano-romagnoli che potranno votare per la prima volta per i membri del Parlamento europeo: di questi, 130 voteranno in sezioni istituite negli altri Stati membri dell’Ue.

Candidati. In corsa 12 liste: donne (82) e uomini (84) quasi in egual numero. I candidati hanno una età compresa tra i 45 e 59 anni: l’età media è di 51,6 anni e il più giovane è un ventiseienne, mentre il più anziano ha 93 anni. Sul totale, 166, quasi tutti sono candidati (150) nella sola Circoscrizione Nord-Est, mentre 16 sono pluricandidati, ovvero 10 in 2-4 circoscrizioni, e 6 in tutte 5.