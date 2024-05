Elezioni Europee, il "ciclista della memoria" fa tappa a Rimini

Il 17 maggio a Rimini farà tappa il ciclista della memoria. L’iniziativa rientra nel progetto della “Bicicletta della memoria, la via da percorrere”, che ha ricevuto anche il Patrocinio del Parlamento europeo, é partita il 9 maggio e si concluderà il 31 maggio e coinvolgerà con una tappa anche la città di Rimini.

I promotori dell’iniziativa sono: Movimento Europeo, Movimento Federalista Europeo, Gioventù Federalista Europea, Istituto Spinelli, Ecomuseo della Resistenza del Mortirolo, che per sollecitare la partecipazione al voto europeo, hanno lanciato una significativa iniziativa denominata “La bicicletta della memoria, la via da percorrere” per diffondere, soprattutto tra i cittadini, la necessità di aderire alle prossime elezioni europee.

Giovanni Bloisi, noto come “ciclista della memoria”, di Varano Borghi (Varese), ha con entusiasmo accettato di portare in giro per l’Italia, con la sua bicicletta, la “memoria europea” nata a Ventotene, percorrendo l’Italia con diverse tappe. La bicicletta europea è partita il 9 maggio (Festa dell’Europa) dall’isola di Ventotene e arriva il 31 maggio alle Alpi, al passo del Mortirolo (Alpi lombarde), con un percorso di 17 tappe. In ogni città di tappa si terranno eventi pubblici per proporre, con il “ciclista”, diverse iniziative partendo dalla memoria dell’unità europea.

Venerdì 17 maggio, Giornata internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, alle 17:30 è previsto l’arrivo del ciclista della memoria a Rimini presso il bagno Community 27, lungomare Tintori n. 32/A. Con l’occasione si terrà un momento di dibattito sui diritti e il futuro dell’Europa, con la partecipazione della vice sindaca di Rimini Chiara Bellini, interverranno anche Marco Tonti, presidente Arcigay “Alan Turing" di Rimini, Fiab Rimini, Giovanni Bloisi il “ciclista della memoria”, Marco Celli e Valentina Maestri del Movimento Federalista Europeo e Alessandro Romano di Futuro Verde A.P.S. modera l’incontro Damiana Bertozzi.

I cittadini e associazioni sono invitati a partecipare