LA DIRETTA - Elezioni politiche 2022, lo spoglio minuto per minuto: i risultati a Rimini e provincia

I cittadini italiani sono stati chiamati alle urne domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, due assemblee che per la prima volta si presenteranno in numeri ridotti, per effetto della riforma costituzionale recante la riduzione dei parlamentari: 400 membri la Camera dei Deputati e 200 il Senato. Altra novità è stata la rimozione del limite di età di 25 anni per il voto al Senato, tutti i cittadini maggiorenni hanno potuto votare sia per la Camera che per il Senato.

Ore 22,50 SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE DI RIMINITODAY

Pochi minuti ancora prima della chiusura dei seggi per votare. L'apertura delle urne inizia subito dopo la chiusura dei seggi al pubblico. RiminiToday segue lo spoglio locale nel territorio di Rimini.

Ore 22.45 I CANDIDATI HANNO VOTATO

La candidata al Senato di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia) ha votato domenica mattina alle 8.24 presso la sezione n. 7 di Ospedaletto di Coriano. Voto mattiniero, a Rimini, anche per Marco Croatti (M5S).