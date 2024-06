Elezioni, ecco i primi tre nuovi sindaci: Cecchini, Bianconi e Tonielli primi cittadini senza rivali

Erano 16 su 27 i comuni del riminese chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Ci sono i primi tre sindaci eletti. In quanto non erano in corsa sfidanti e già alle 19 era stata raggiunta la quota minima del quorum necessario per l’elezione diretta, ovvero il raggiungimento del 40% degli aventi diritto. Si tratta di Mirna Cecchini che viene riconfermata dai suoi cittadini a San Clemente, Anna Bianconi a Talamello con il nuovo gruppo civico “Progetto Talamello Comunità. E infine Fabiano Tonielli a Casteldelci alla guida della lista civica ‘Noi per Casteldelci’. Questa era l’affluenza alle 19 nei tre comuni del riminese: San Clemente 40,43%, Talamello 47,68%, Casteldelci 62,03%.