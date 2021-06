Elezioni, SiAmo Rimini punta su Gabrielli: "Una forzatura il nome di Sadegholvaad"

"Sempre più convinti che la forzatura sul candidato Jamil Sadegholvaad sia fortemente controproducente per la tenuta democratica necessaria alla gestione di una città"

Sulla spinosa questione di riuscire a trovare un candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative che riesca a mettere d'accrodo le varie anime intervengono sabato Irina Imola e Carla Bonvicini, corrodinatrici di SiAmo Rimini. Imola e bonvicini guardano con stupore alla notizia dell'archiviazione dei "due ricorsi presentati nei giorni scorsi, richiedenti, l’uno (quello presentato da Melucci, ndr), il ripristino del vecchio numero di componenti della direzione comunale Pd (recentemente allargata da 54 a 72 con l’aggiunta di sindaco, assessori e segretari di circolo) e l'altro (presentato dall'avvocatessa Jessica Valentini e sostenitrici della Petitti, ndr) di fatto, un ritorno alle primarie".

"Sempre più convinti che la forzatura sul candidato Jamil Sadegholvaad, alla quale stiamo assistendo, sia fortemente controproducente per la tenuta democratica necessaria alla gestione di una città, abbiamo intrapreso un percorso di convergenze sui programmi, al fine di condividere un terzo nome civico come candidato sindaco, ipotesi che invochiamo da quando sembra essere sempre più sfumata la possibilità delle primarie. Negli ultimi giorni abbiamo incontrato il gruppo Coraggiosa, presente con noi al tavolo della coalizione di centrosinistra, con il quale c'è e c'è sempre stata buona interlocuzione programmatica e di cui approviamo la designazione a candidato sindaco di Nazzareno Gabrielli, vicedirettore di Banca Etica, nome che sappiamo essere gradito anche al M5S. Rimaniamo in attesa degli sviluppi della riunione del 19 giugno, sul cui esito, purtroppo, siamo pessimisti."

La direzione comunale, nella sua composizione a 72, è già stata appunto convocata per sabato 19 giugno. Nell’appuntamento, si discuterà della candidatura dei tre nomi emersi nell’ultimo tavolo di coalizione: Jamil Sadegholvaad, Nazzareno Gabrielli (proposto da Rimini Coraggiosa) e Marco Affronte (Europa Verde). Dalla direzione si dovrebbe finalmente arrivare al nome del candidato sindaco.